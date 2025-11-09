La conductora de El Trece habló respecto a los temas de corrupción y no tuvo miedo en decir lo que siente.

La diva se mostró sorprendida por la pruebas que se presentaron. Foto: captura de video/ El Trece.

Mirtha Legrand es una de las conductoras más importantes que tiene la televisión argentina y durante su extensa trayectoria, se destacó por decir lo que siente y también por opinar sin miedo sobre temas políticos que surgen en Argentina. Por supuesto que el inicio de la causa Cuadernos fue tema elegido durante la noche.

Todo comenzó cuando Julieta Cardinale comentó que "es importante ver lo que está pasando con la gente que la está pasando muy mal. La pobreza en este momento está creciendo muchísimo, hay gente quedándose sin trabajo y a mí la situación que estamos pasando me da mucha tristeza. Entiendo que la gente habló y votó, vivimos en democracia y está bien que sea así".

Mirtha Legrand opinó fuertemente sobre la causa Cuadernos Mirtha Legrand opinó sobre la causa Cuadernos y fue contundente: "Me angustió que..." Fernando Bravo, periodista invitado a la "mesaza" decidió hablar tras las declaraciones: "Yo creo que la batalla contra la corrupción es algo para mí fundamental para crear una sociedad diferente. Estamos iniciando un período de justicia con el caso de la causa Cuadernos, me parece que es un hecho histórico por el rol que también jugó el periodismo serio, que fue el que hizo una investigación previa y después lo llevó a la corte".