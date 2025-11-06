Uno por uno: quiénes son los acusados en el megajuicio por la causa Cuadernos

Quiénes son el resto de los acusados que comparten el juicio oral con la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Este jueves comenzó el juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, por la causa Cuadernos, donde está involucrada, nada más ni nada menos, que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La causa se originó a partir de la investigación realizada por el periodista Diego Cabot.

La causa se desarrolla a partir de los escritos de Óscar Centeno, exchofer de Roberto Barata, quien se desempeñó como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación durante la gestión De Vido. De los siete cuadernos obtenidos de Centeno, se desprende la acusación a 86 personas por liderar, organizar o conformar, según el caso, una asociación ilícita que, entre los años 2003 y 2005, recaudo dinero a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

cuadernos Todos los cuadernos de Centeno que desataron la causa. Foto: Fiscalía General N°5 ante los TOF de la Capital Federal Exfuncionarios imputados La causa no solo involucra a Cristina Kirchner, sino también a una serie de exfuncionarios de la administración pública y sus choferes, que en su momento habrían sido necesarios para facilitar el funcionamiento de la asociación ilícita. Algunos de ellos ya conforman la lista de arrepentidos, mientras que otros esperan continuar con su defensa, en un juicio que tiene, hasta el momento, siete audiencias más programadas.

Cristina Fernández de Kirchner Cristina Kirchner, presente en el juicio oral donde la imputa por jefa de asociación ilícita, coautora de 204 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo. Foto: Poder Judicial de la Nación - Videoconferencias En el debate del día de la fecha será abordada la presunta responsabilidad de los funcionarios por cohecho pasivo y admisión de dádivas, de acuerdo a cada caso en particular. Muchos de ellos figuran como "imputado colaborador" o, como comúnmente se los conoce, arrepentidos.

Empresarios de peso que están imputados Los cuadernos de Centeno también hicieron que varias figuras de relevancia del empresariado nacional tengan que declarar ante la Justicia por su supuesta participación en la asociación ilícita que investiga la Fiscalía en el caso. Son 60 los empresarios imputados concretamente, entre los que figuran Cristóbal López, Calcaterra, Pescarmona, Roggio y De Sousa, entre otros. Varios de ellos superan los 70 años de edad, por lo que, si llegan a ser condenados podrían pedir prisión domiciliaria.