Uno por uno: quiénes son los acusados en el megajuicio por la causa Cuadernos
Quiénes son el resto de los acusados que comparten el juicio oral con la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.
Este jueves comenzó el juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, por la causa Cuadernos, donde está involucrada, nada más ni nada menos, que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La causa se originó a partir de la investigación realizada por el periodista Diego Cabot.
La causa se desarrolla a partir de los escritos de Óscar Centeno, exchofer de Roberto Barata, quien se desempeñó como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación durante la gestión De Vido. De los siete cuadernos obtenidos de Centeno, se desprende la acusación a 86 personas por liderar, organizar o conformar, según el caso, una asociación ilícita que, entre los años 2003 y 2005, recaudo dinero a cambio de la adjudicación de contratos estatales.
Exfuncionarios imputados
La causa no solo involucra a Cristina Kirchner, sino también a una serie de exfuncionarios de la administración pública y sus choferes, que en su momento habrían sido necesarios para facilitar el funcionamiento de la asociación ilícita. Algunos de ellos ya conforman la lista de arrepentidos, mientras que otros esperan continuar con su defensa, en un juicio que tiene, hasta el momento, siete audiencias más programadas.
En el debate del día de la fecha será abordada la presunta responsabilidad de los funcionarios por cohecho pasivo y admisión de dádivas, de acuerdo a cada caso en particular. Muchos de ellos figuran como "imputado colaborador" o, como comúnmente se los conoce, arrepentidos.
Empresarios de peso que están imputados
Los cuadernos de Centeno también hicieron que varias figuras de relevancia del empresariado nacional tengan que declarar ante la Justicia por su supuesta participación en la asociación ilícita que investiga la Fiscalía en el caso. Son 60 los empresarios imputados concretamente, entre los que figuran Cristóbal López, Calcaterra, Pescarmona, Roggio y De Sousa, entre otros. Varios de ellos superan los 70 años de edad, por lo que, si llegan a ser condenados podrían pedir prisión domiciliaria.
Cristina: una complicación más en su historial legal
Luego de que la Corte Suprema confirmara su sentencia por la causa Vialidad, la expresidente durante dos mandatos entre 2007 y 2015, y vicepresidente durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111. Hoy debió presentarse en la audiencia pública por la causa Cuadernos pero, sin embargo, la expresidente está procesada también en otros expedientes. Todavía están pendientes las causas por dólar futuro, la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, Los Sauces, Hotesur.
A partir de la causa Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner también había sido procesada en otras cuatro causas que se desprendían de esta: irregularidades en el otorgamiento de subsidios a trenes y subtes, el envío de diarios y otros objetivos a través de aviones oficiales desde Buenos Aires a Río Gallegos y el Calafate, la posesión de una carta de San Martín a O’Higgins y cartelización de la obra pública.
La lista completa de nombres y sus imputaciones