Oscar Herrera Ahuad: "Asumiré como diputado nacional"

El electo diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia Social, Oscar Herrera Ahuad , confirmó que asumirá el cargo el 10 de diciembre próximo. "La gente me votó para que sea su representante en el Congreso de la Nación y así lo seré", declaró el misionero.

De esta forma el presidente de la Legislatura provincial desmintió las versiones que daban cuenta de su no asunción como diputado nacional.

El exgobernador de Misiones (2019-2023) hizo estas declaraciones al recibir el diploma quien lo habilita como legislador nacional.

Oscar Herrera Ahuad tenía mandato en la Cámara de Diputados de la Provincia hasta el 10 de diciembre de 2027.

El electo legislador nacional por el oficialismo provincial fue el único que se acercó hasta el Tribunal electoral para recibir su diploma. Los legisladores electos por La Libertad Avanza Diego Hartfield y Maura Gruber faltaron a la cita.

Hartfield es, a la vez diputado provincial electo y, aún no renunció a dicho cargo electivo.

Fuentes allegadas al legislador electo provincial y nacional aseguraron que asumirá la banca nacional.

Escrutinio definitivo

Días atrás se dio a conocer el resultado definitivo en Misiones de las elecciones del pasado 26 de octubre.

En este sentido se ratificó el triunfo de la Alianza La Libertad Avanza con el 37,10% de los votos afirmativos para la Cámara de Diputados, sumando 224.287 sufragios. En segundo lugar, se ubicó el Frente Renovador de la Concordia Neo con un 30,08%, alcanzando 181.948 votos. El tercer lugar fue para Fuerza Patria con 56.807 votos (9,40%) y el cuarto para el Frente Popular Agrario y Social con 50.516 votos (8,36%).

"Transitamos toda la provincia"

En declaraciones a la prensa, Oscar Herrera Ahuad dijo que "nosotros transitamos y caminamos toda la provincia donde en una primera etapa hicimos un raconto de todas las necesidades, se pedía para la producción, leyes que protejan y cuiden al sector agro productivo, discutir las leyes laborales y las previsionales".

A pesar de no haber sido la propuesta más votada, Herrera Ahuad subrayó su compromiso con las prioridades elegidas por la mayoría de los misioneros: "Esas propuestas no fueron las mayoritarias, la propuesta mayoritaria fueron otras. Entonces hoy debemos trabajar en pos de eso, en pos de aquellas propuestas en las cuales la mayoría de los misioneros las ha elegido. Nos tendrán discutiendo, ayudando y acompañando y aportando como corresponde la experiencia que uno tiene sobre esto para que sea el bien de todos los misioneros que es lo que han elegido".

Al referirse a la responsabilidad sobre el resultado electoral, Oscar Herrera Ahuad remarcó: "El balance siempre tiene como un resultado final que es alguien que gana y alguien que no gana o que pierde, en este caso uno tiene que ser muy responsable en el resultado. Yo siempre hablo de la responsabilidad y en eso me cabe a mí como primer candidato del espacio político al que represento, pero también como jefe de campaña, ser el único responsable de esto".

Presidencia de la Legislatura

Fuentes allegadas al Frente Renovador de la Concordia Social aseguraron que el oficialismo provincial propondrá al electo diputado provincial Sebastián Macías para que asuma como presidente de la Legislatura provincial el 10 de diciembre en reemplazo de Oscar Herrera Ahuad.