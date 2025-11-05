¡No la para nadie! Mirtha Legrand y el ambicioso proyecto televisivo que tiene para este verano

Mirtha Legrand regresará a Mar del Plata para conducir seis programas especiales que se extenderán por un mes y medio, hasta la fecha de su cumpleaños.

Mirtha Legrand pretende seguir consagrándose en la televisión argentina y eso ilusiona a sus fanáticos. Tras las batallas que la diva tuvo que librar el año pasado para concretar sus clásicos programas de verano, el ciclo Intrusos reveló que el regreso de la diva a la costa argentina ya estaría completamente organizado.

mf mirtha legrand El ciclo se emitirá hasta su cumpleaños. Captura El Trece La actriz y presentadora de 97 años prepara su vuelta a Mar del Plata para una serie de emisiones especiales que prometen ser resonantes. Según revelaron en el ciclo de América TV, Mirtha Legrand hará seis programas desde "La Feliz", los cuales se emitirán durante un mes y medio, justo hasta la fecha de su cumpleaños.

Mirtha Legrand regresa a Mar del Plata El regreso de Mirtha Legrand a la costa, a diferencia del año pasado, ya contaría con toda la logística organizada para que la conductora pueda brillar con su mesa en Mar del Plata. El periodista Marcelo Polino confirmó esta parte de la primicia al comentar: "Va a empezar el año en Mar del Plata con todo su equipo".

Mirtha Legrand realizará un nuevo cliclo especial desde Mar del Plata. Sin embargo, la novedad más resonante y que generó gran conmoción entre los seguidores de la diva tiene que ver con el significado que podría tener este regreso veraniego. Desde Intrusos, los periodistas adelantaron que esta serie de especiales podría ser la despedida de Mirtha, cuya figura fue sinónimo de televisión durante más de medio siglo.

Mirtha Legrand El regreso podría ser el final de su histórico ciclo. Captura El Trece El conductor del ciclo de América TV fue quien deslizó la información: "Hará 6 programas desde Mar del Plata, será un mes y medio hasta su cumpleaños". Luego lanzó la bomba: "Y según indican las fuentes que hemos confirmado será el final del ciclo de Mirtha Legrand".