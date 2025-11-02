Mirtha Legrand le puso los puntos a una de sus invitadas y generó tensión: "Nunca..."
La conductora de El Trece interrumpió a una de sus comensales mientras se encontraba hablando.
Mirtha Legrand ha marcado una impronta a lo largo de su carrera y tiene que ver con ir al hueso con los famosos que ella invita a la clásica "mesaza". El sábado 1 de noviembre tuvo como invitados a Diego Santilli, Débora Plager, Luciana Geuna e Iliana Calabró.
En un momento de la noche, la diva de El Trece decidió ponerle los puntos a una de sus invitadas. Esta situación no es la primera vez que sucede, ya que en programas anteriores también lo ha realizado y se ha cruzado fuertemente como la recordada discusión con Roberto García Moritán.
Te Podría Interesar
Mirtha Legrand le puso los puntos a una de sus invitadas
Todo ocurrió cuando Mirtha le consultó el motivo por el que Iliana Calabró hablaba muy bien italiano. En ese momento, ella expresó que esto se da gracias a que pudo estudiar durante muchos años y también agradeció al colegio alemán Cangallo Shule, lugar al que asistió.
Fue este dato lo que despertó la curiosidad de la diva de El Trece, quien le preguntó si la institución quedaba en la localidad de Belgrano y la actriz la corrigió al aire, algo que no le gusta para nada a Mirtha: "Nunca desmientas a una conductora, vos dejala continuar", comentó entre risas aunque generó cierta tensión.