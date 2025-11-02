Presenta:

Mdz Show

|

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand le puso los puntos a una de sus invitadas y generó tensión: "Nunca..."

La conductora de El Trece interrumpió a una de sus comensales mientras se encontraba hablando.

MDZ Show

La Chiqui fue tajante. Foto: captura de video/ El Trece.&nbsp;

La Chiqui fue tajante. Foto: captura de video/ El Trece. 

Mirtha Legrand ha marcado una impronta a lo largo de su carrera y tiene que ver con ir al hueso con los famosos que ella invita a la clásica "mesaza". El sábado 1 de noviembre tuvo como invitados a Diego Santilli, Débora Plager, Luciana Geuna e Iliana Calabró.

En un momento de la noche, la diva de El Trece decidió ponerle los puntos a una de sus invitadas. Esta situación no es la primera vez que sucede, ya que en programas anteriores también lo ha realizado y se ha cruzado fuertemente como la recordada discusión con Roberto García Moritán.

Te Podría Interesar

Mirtha Legrand le puso los puntos a una de sus invitadas

Mirtha Legrand le puso los puntos a una de sus invitadas y generó tensión

Todo ocurrió cuando Mirtha le consultó el motivo por el que Iliana Calabró hablaba muy bien italiano. En ese momento, ella expresó que esto se da gracias a que pudo estudiar durante muchos años y también agradeció al colegio alemán Cangallo Shule, lugar al que asistió.

Captura de pantalla 2025-11-02 124151
Mirtha Legrand le puso los puntos a Iliana Calabr&oacute;, una de sus invitadas en El Trece. Foto: captura de video/ El Trece.&nbsp;

Mirtha Legrand le puso los puntos a Iliana Calabró, una de sus invitadas en El Trece. Foto: captura de video/ El Trece.

Fue este dato lo que despertó la curiosidad de la diva de El Trece, quien le preguntó si la institución quedaba en la localidad de Belgrano y la actriz la corrigió al aire, algo que no le gusta para nada a Mirtha: "Nunca desmientas a una conductora, vos dejala continuar", comentó entre risas aunque generó cierta tensión.

Archivado en

Notas Relacionadas