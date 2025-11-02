Mirtha Legrand le puso los puntos a una de sus invitadas y generó tensión: "Nunca..."

La conductora de El Trece interrumpió a una de sus comensales mientras se encontraba hablando.

Mirtha Legrand ha marcado una impronta a lo largo de su carrera y tiene que ver con ir al hueso con los famosos que ella invita a la clásica "mesaza". El sábado 1 de noviembre tuvo como invitados a Diego Santilli, Débora Plager, Luciana Geuna e Iliana Calabró.

En un momento de la noche, la diva de El Trece decidió ponerle los puntos a una de sus invitadas. Esta situación no es la primera vez que sucede, ya que en programas anteriores también lo ha realizado y se ha cruzado fuertemente como la recordada discusión con Roberto García Moritán.

Mirtha Legrand le puso los puntos a una de sus invitadas Mirtha Legrand le puso los puntos a una de sus invitadas y generó tensión Todo ocurrió cuando Mirtha le consultó el motivo por el que Iliana Calabró hablaba muy bien italiano. En ese momento, ella expresó que esto se da gracias a que pudo estudiar durante muchos años y también agradeció al colegio alemán Cangallo Shule, lugar al que asistió.