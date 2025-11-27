El desmayo en vivo de un famoso periodista de espectáculos tras un tenso cruce con Evelyn Von Brocke

En medio de un cruce con la panelista en el programa de Florencia de la V, el especialista en farándula se descompensó y cayó al piso.

La semana para el reconocido periodista de espectáculos, comenzó de manera turbulenta, marcada por un conflicto legal tras un comentario desafortunado hacia Pilar Smith. Esta situación derivó en el envío de una carta documento y obligó al comunicador a realizar un descargo público, casi con la solemnidad de una cadena nacional, para ofrecer sus disculpas y tratar de calmar las aguas. Sin embargo, el estrés acumulado por este episodio no se disipó, sino que continuó escalando hasta afectar directamente su salud física frente a la audiencia.

El tenso cruce en el estudio de El Nueve El clima en el piso de Los Profesionales de Siempre (El Nueve) se tornó denso durante un debate sobre la compleja situación patrimonial de Antonio Gasalla y la interna que sacude a APTRA. En medio de un intercambio verbal de alta intensidad entre Daniel Gómez Rinaldi y su colega Evelyn Von Brocke, el periodista se mostró visiblemente superado por la coyuntura. Colocando sus manos a la cabeza en un gesto de desesperación, exclamó: “¡Ay, no!”, generando un instante de incertidumbre entre sus compañeros y los televidentes.

La situación emocional desbordó al panelista, quien entre lágrimas decidió retirarse. Su frustración fue evidente cuando lanzó un pedido desesperado a sus propios colegas: “No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”, y agregó con vehemencia: “¡Respeten la intimidad de los artistas, por favor!”. Este estallido fue solo el preludio de un cuadro mucho más preocupante que ocurriría poco después.

El desmayo del periodista y la reacción de Florencia de la V El desmayo en vivo de Daniel Gómez Rinaldi tras un tenso cruce al aire El desmayo en vivo de Daniel Gómez Rinaldi tras un tenso cruce al aire. Video: Los Profesionales (El Nueve) La tensión alcanzó su punto máximo cuando, ya en el estudio de Radio Rivadavia y frente a las cámaras, el cuerpo del periodista dijo basta. Una combinación de factores jugó en su contra. Aunque intentó recuperarse, sus fuerzas flaquearon y terminó desplomándose en el suelo ante la mirada de los presentes.