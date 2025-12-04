Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 4 de diciembre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en el cine Five Nights at Freddy's 2 Sinopsis: Cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez, no habrá segundas oportunidades. El fenómeno en taquilla de Blumhouse de Five Nights at Freddy's, la pelicula de terror más taquillera de 2023, comienza un nuevo capítulo escalofriante de terror animatrónico.

Five Nights At Freddy's 2 - Tráiler oficial Duración: 104 minutos

Elenco: Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Mckenna Grace, Wayne Knight, Teo Briones, Skeet Ulrich.

Escape explosivo Sinopsis: Un exagente de la DEA y una exemisaria reviven su romance en un fatídico fin de semana en Taipei, sin saber las peligrosas consecuencias de su pasado.