Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 4 de diciembre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Antonella Ramírez

Tomá nota de los estrenos para esta semana. / Archivo MDZ

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en el cine

Five Nights at Freddy's 2

Sinopsis: Cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez, no habrá segundas oportunidades. El fenómeno en taquilla de Blumhouse de Five Nights at Freddy's, la pelicula de terror más taquillera de 2023, comienza un nuevo capítulo escalofriante de terror animatrónico.

Five Nights At Freddy's 2 - Tráiler oficial

Duración: 104 minutos

Elenco: Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Mckenna Grace, Wayne Knight, Teo Briones, Skeet Ulrich.

Escape explosivo

Sinopsis: Un exagente de la DEA y una exemisaria reviven su romance en un fatídico fin de semana en Taipei, sin saber las peligrosas consecuencias de su pasado.

La película de acción de esta semana.

Duración: 104 minutos

Elenco: Luke Evans, Gwei Lun-mei, Sung Kang, Wyatt Yang, Pernell Walker, , , Virginia Chien, Lu Yi-ching, Tou Tsung-Hua

Beso de tres

Sinopsis: Connor, un joven amable pero inseguro, lleva años enamorado de su amiga Olivia. Una noche, Olivia lo introduce a Jenny, una atractiva desconocida, y lo lleva a un trío inesperado que él interpreta como su fantasía hecha realidad. Pero pronto Olivia y Jenny descubren estar embarazadas a la vez. Connor queda atrapado entre dos mujeres, dos familias, dos decisiones que lo obligarán a enfrentar sus propias limitaciones emocionales y el caos de la adultez inesperada.

La opción romántica.

Duración: 111 minutos

Elenco: Zoey Deutch, Jonah Hauer-King, Ruby Cruz, Jaboukie Young-White, Josh Segarra, Robert Longstreet, Arden Myrin, Kristin Slaysman, Allan McLeod, Julia Sweeney

