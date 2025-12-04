Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 4 de diciembre
Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.
Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.
Qué películas estrenan hoy en el cine
Five Nights at Freddy's 2
Sinopsis: Cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez, no habrá segundas oportunidades. El fenómeno en taquilla de Blumhouse de Five Nights at Freddy's, la pelicula de terror más taquillera de 2023, comienza un nuevo capítulo escalofriante de terror animatrónico.
Te Podría Interesar
Duración: 104 minutos
Elenco: Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Mckenna Grace, Wayne Knight, Teo Briones, Skeet Ulrich.
Escape explosivo
Sinopsis: Un exagente de la DEA y una exemisaria reviven su romance en un fatídico fin de semana en Taipei, sin saber las peligrosas consecuencias de su pasado.
Duración: 104 minutos
Elenco: Luke Evans, Gwei Lun-mei, Sung Kang, Wyatt Yang, Pernell Walker, , , Virginia Chien, Lu Yi-ching, Tou Tsung-Hua
Beso de tres
Sinopsis: Connor, un joven amable pero inseguro, lleva años enamorado de su amiga Olivia. Una noche, Olivia lo introduce a Jenny, una atractiva desconocida, y lo lleva a un trío inesperado que él interpreta como su fantasía hecha realidad. Pero pronto Olivia y Jenny descubren estar embarazadas a la vez. Connor queda atrapado entre dos mujeres, dos familias, dos decisiones que lo obligarán a enfrentar sus propias limitaciones emocionales y el caos de la adultez inesperada.
Duración: 111 minutos
Elenco: Zoey Deutch, Jonah Hauer-King, Ruby Cruz, Jaboukie Young-White, Josh Segarra, Robert Longstreet, Arden Myrin, Kristin Slaysman, Allan McLeod, Julia Sweeney