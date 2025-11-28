Anticipate a la Navidad: todas las opciones online para ver Mi pobre Angelito
La icónica película Mi pobre angelito es el clásico por excelencia que no puede faltar en la pantalla durante las fiestas de fin de año. Dónde verla.
Si hablamos de películas que son sinónimo de Navidad, Mi pobre angelito se lleva todos los laureles. Esta producción de 1990 se ha consolidado como un verdadero ícono cultural y millones de personas la ven una vez llegado el último mes del año. Esta vez, no será la excepción.
Dónde ver Mi pobre angelito
A lo largo de sus más de tres décadas de vida, el filme que lanzó al estrellato a Macaulay Culkin forma parte de la vida de incontables espectadores. Si sos de los que planea recrear la nostalgia o sumarte al fanatismo por este clásico, la respuesta sobre su disponibilidad online es clara y sencilla.
Actualmente, Mi pobre angelito se puede disfrutar en el catálogo de Disney Plus. La plataforma de streaming de Mickey Mouse se hizo con los derechos exclusivos de la producción tras la mega compra de la compañía Fox en 2019, asegurando que el espíritu de Kevin McCallister esté presente cada diciembre.
La buena noticia para los fans es que la secuela, Mi pobre angelito 2, también se encuentra disponible en el mismo servicio. Ambas entregas forman un dúo ineludible para quienes buscan calentar motores antes de la Nochebuena.
Por otro lado, si no formas parte de la comunidad de esta aplicación en particular, podés encontrarla en otro tipo de plataformas como Magis TV.