Así es la vida actual de Macaulay Culkin, el actor infantil más amado por “Mi pobre angelito” y “Ricky Ricón”

Macaulay Culkin se convirtió en un ícono de los 90 gracias a su inolvidable papel en "Mi pobre angelito", donde interpretó al ingenioso Kevin McCallister. Su talento y carisma lo llevaron a protagonizar otras producciones, como "Ricky Ricón", consolidando su lugar como uno de los actores más populares de la época. Sin embargo, detrás de la fama, su historia estuvo marcada por situaciones que lo alejaron de la industria durante muchos años.

La infancia de Culkin estuvo atravesada por el rápido ascenso a la fama y la fuerte influencia de su padre, quien administraba su carrera de manera estricta. Con el tiempo, el actor tomó distancia del cine y optó por una vida menos expuesta, sin dejar de lado su vínculo con el arte y la creatividad.

Así está Macaulay Culkin en la actualidad. Foto: Instagram @culkamania

En qué trabaja hoy Macaulay Culkin, el actor que brilló en "Mi pobre angelito" y "Ricky Ricón"

Al igual que otros artistas que se alejaron de Hollywood, Macaulay Culkin se volcó a proyectos independientes y a explorar nuevas facetas artísticas. Uno de los más conocidos es Bunny Ears, un podcast donde la diversión se mezcla con anécdotas ingeniosas, observaciones sobre el día a día y se analizan situaciones cotidianas con un giro original. Con este espacio, logró conectar con una audiencia distinta sin necesidad de retomar su rol de estrella infantil.

A pesar de su alejamiento del cine tradicional, Culkin hizo apariciones en algunas producciones. Uno de sus trabajos más recientes fue en la serie American Horror Story, donde demostró su talento en un registro completamente diferente. Estas participaciones fueron esporádicas por decisión propia, ya que su prioridad era mantener el equilibrio entre la vida profesional y personal.

Además, incursionó en la música con su banda de rock cómico The Pizza Underground, una iniciativa con la que reversionó canciones de The Velvet Underground con letras dedicadas a la pizza. Aunque el grupo ya no está activo, con este emprendimiento volvió a mostrar su espíritu creativo y su inclinación por el humor excéntrico.

La vida familiar de Macaulay Culkin

Actualmente, Culkin disfruta de una vida familiar estable junto a la actriz Brenda Song, con quien comparte una relación desde hace varios años. En 2021, la pareja tuvo a su primer hijo, Dakota. Un año después, dieron la bienvenida a su segundo hijo, Carson.

Macaulay Culkin y su pareja Brenda Song. Fotos: Instagram @culkamania.

En varias entrevistas, el estadounidense de 44 años mencionó que la paternidad le brindó una perspectiva completamente distinta sobre la vida. A pesar de su historia en el cine, prefirió que sus hijos crecieran alejados de la presión mediática, así podían disfrutar de una infancia tranquila.

A lo largo de los años, Culkin supo mantenerse fiel a sus propios intereses, sin dejarse llevar por las expectativas ajenas. Su sentido del humor, su estilo irreverente y su capacidad para reinventarse lo convirtieron en una figura única dentro y fuera de la industria del entretenimiento. Aunque su imagen sigue asociada al niño que se quedó solo en Navidad, hoy elige vivir una vida completamente diferente, donde decide cómo y cuándo aparecer en escena.