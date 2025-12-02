Netflix apuesta todo en diciembre: llega Lali, estrenos navideños y una gran película de Adam Sandler
Este diciembre llega con todo a Netflix. Luego del estreno de Stranger Things la semana pasada, en estos primeros dias del mes se estrenan bombas.
Llegó un nuevo mes, el más navideño de todos, y Netflix sabe que tiene que tener buen contenido cada nuevo día. Aquellos usuarios que eligen la plataforma de streaming apuestan por muchas de las películas, series y documentales propios de la N roja y este mes serán totalmente variados.
La primera semana que abarca desde el 1 hasta el 7 de diciembre llega con una decena de estrenos. Habrá especiales y películas de Navidad. esas que nunca fallan ni faltan durante este mes.
Los estrenos de esta semana en Netflix
El secreto de Santa
Sinopsis: Una madre soltera que necesita trabajar. Un hotel de esquí que necesita un Santa. ¿Logrará Taylor, disfrazada del anciano regalón, convencer a un encantador gerente de contratarla?
Estreno: miércoles 3 de diciembre
Elenco: Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold y Tia Mowry
Lali, la que le gana al tiempo
Sinopsis: Este documental acompaña a Lali en su regreso luego de cuatro años lejos de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.
Estreno: jueves 4 de diciembre
Elenco: Lali Espósito
Jay Kelly
Sinopsis: En esta película del director nominado al Oscar® Noah Baumbach, la estrella de cine Jay Kelly enfrenta su pasado y su presente en un viaje por Europa acompañado de su fiel mánager.
Estreno: viernes 5 de diciembre
Elenco: George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern