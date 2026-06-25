Fue detenido un cuidacoches que cobraba sin autorización municipal en la plaza de Maipú

El hombre fue detectado y detenido durante patrullajes preventivos mientras realizaba tareas de cuidacoches sin habilitación ni autorización municipal.

Un hombre de 34 años fue detenido durante la tarde del miercoles en inmediaciones de la plaza departamental de Maipú, luego de ser sorprendido desempeñándose como cuidacoches sin contar con la autorización correspondiente.

De acuerdo con información policial, el procedimiento tuvo lugar cerca de las 19 en la intersección de calles Sarmiento y Padre Vázquez, donde efectivos policiales que realizaban patrullajes preventivos observaron al sujeto cobrando por el cuidado de vehículos estacionados en la zona.

No tenía habilitación municipal Al ser identificado, los uniformados constataron que no poseía habilitación municipal ni distintivos que acreditaran el ejercicio de esa actividad, por lo que fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial.