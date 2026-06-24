Mostró la pistola y fue detenido tras ser filmado por las cámaras de seguridad

El hombre fue captado por cámaras mientras exhibía el arma. Fue detenido tras el accionar de los efectivos, quienes además secuestraron el elemento.

El sospechoso fue detenido por efectivos tras una alerta de. Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Un hombre fue detenido durante la noche del martes en Ciudad, luego de ser observado portando lo que aparentaba ser un arma de fuego en la vía pública. El hombre fue detenido por efectivos que, tras la identificación del sospechoso, secuestraron un arma y municiones.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 19, en la intersección de Calles Chile y Sarmiento, en Ciudad, cuando personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) informó que el sistema de videovigilancia había observado a un hombre exhibiendo un arma.

Tenía un pistola de aire comprimido Al llegar al lugar, efectivos policiales lograron dar con él sospechosos cuando se dirigia hacia un auto marca Chevrolet Meriva y procedieron a realizar la respectiva identificacióm