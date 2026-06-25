Desbarataron una presunta organización narco y secuestraron dinero en efectivo, drogas y armas

Una investigación encabezada por la Policía de Mendoza y la Justicia Federal permitió desarticular el miércoles una presunta organización narco que operaba en distintos puntos del Gran Mendoza . En total se realizaron 13 allanamientos en donde hubo detenidos y múltiples secuestros.

La pesquisa estuvo a cargo de efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico , quienes durante varios meses desarrollaron tareas de inteligencia destinadas a reconstruir el funcionamiento de la estructura investigada. De acuerdo con las actuaciones, la organización se dedicaba al traslado de droga desde el norte del país hacia Mendoza , donde posteriormente era distribuida para su comercialización.

Las medidas fueron coordinadas junto a la Unidad Fiscal Mendoza del Ministerio Público Fiscal Federal , que intervino en el avance de la causa y en la recolección de pruebas que permitieron solicitar los procedimientos judiciales.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 3 personas y se secuestró una importante cantidad de dinero, cocaína, armas de fuego, vehículos y elementos de interés para la causa.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia Federal autorizó la realización de 13 allanamientos simultáneos en distintos domicilios vinculados a los sospechosos.

La mayoría de los procedimientos se concentró en Guaymallén, aunque también se llevaron adelante medidas en diferentes sectores de Godoy Cruz. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, los inmuebles allanados cumplían distintos roles dentro de la estructura bajo sospecha.

Ladrillo de cocaína marcado con el sello del delfín, secuestrado durante la intervención de los efectivos polciales.

Los operativos permitieron avanzar sobre el entramado financiero y logístico de la organización, considerada por los investigadores como una pieza importante dentro del circuito de distribución de estupefacientes en la provincia.

Millonario secuestro de dinero y droga

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los pesquisas fue la cantidad de dinero hallada durante los procedimientos. En total fueron secuestrados 174.620 dólares, 36.274.500 pesos argentinos y 571.000 pesos chilenos, montos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar su origen y posible vinculación con las maniobras investigadas.

Además, los efectivos incautaron 1,680 kilogramos de cocaína, sustancia que presuntamente estaba destinada a su distribución en el mercado local.

Efectivos secuestraron sumas millonarias, divididas en dolares, pesos argentinos y pesos chilenos.

Durante los allanamientos también fueron secuestrados tres vehículos: una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen Vento y una camioneta Fiat Fiorino, considerados de interés para la causa.

A eso se sumaron 18 teléfonos celulares, tres máquinas contadoras de dinero y tres computadoras portátiles, elementos que serán analizados para reconstruir las comunicaciones y movimientos financieros de los sospechosos.

Armas y detenidos

Los procedimientos permitieron además el secuestro de cuatro armas de fuego. Entre ellas se encontraba una escopeta de doble caño, una pistola Bersa calibre 380 con municiones, un revólver calibre 22 con cincuenta cartuchos y un revólver calibre 32.

Revolver calibre 22 con 50 cartuchos

Como resultado de la ofensiva judicial y policial, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.