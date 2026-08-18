Los cinco factores diarios que agravan el estreñimiento y cómo evitarlos

El intestino lento no es un problema sin explicación. Identificar el origen de la molestia resulta clave para recuperar el bienestar y evitar el estreñimiento .

La falta de agua es una de las causas más comunes de este trastorno. El cuerpo absorbe el líquido disponible de los alimentos en el proceso digestivo. Si la hidratación resulta escasa, las heces se vuelven duras.

No ignores la necesidad de ir al baño, pues solo empeorará el estreñimiento. Foto: Archivo

La ausencia de actividad física reduce el movimiento natural de las paredes intestinales. Pasar muchas horas en posición sentada vuelve el tránsito del digestivo mucho más lento. Caminar o hacer ejercicio diario estimula las contracciones que facilitan la salida final.

La baja presencia de fibra en el menú cotidiano altera el ritmo del sistema. Las harinas refinadas y los productos procesados carecen de la estructura necesaria para dar volumen. Una dieta sin este elemento genera estancamiento en el recorrido del conducto intestinal.

Ciertos medicamentos de uso común alteran el funcionamiento normal del aparato digestivo. Los suplementos de hierro, los analgésicos fuertes y algunos fármacos reducen los movimientos musculares. Consultar al médico ayuda a ajustar las dosis sin suspender los tratamientos necesarios.

La ausencia de verduras en la comida diaria agravan el estreñimiento. Estos vegetales aportan agua y fibra de calidad para ablandar los deshechos internos. Incorporar variedad de ensaladas ayuda a mantener un ritmo regular cada mañana.

El estrés continuo también impacta directamente en el intestino. La tensión acumulada altera las señales nerviosas que dirigen el trabajo del estómago. Buscar momentos de descanso ayuda a liberar la presión muscular en la zona del abdomen.