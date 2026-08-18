Las plantas invencibles que resisten el calorón en tu balcón

Las mejores plantas para resistir el sol más fuerte. Las especies aromáticas que sobreviven al calor.

El sol directo no destruye todas las plantas del hogar. Tener un espacio verde y resistente en el balcón de tu casa es posible con la elección de especies correctas.

Las variedades más resistentes para tu balcón La lavanda soporta las altas temperaturas sin perder su belleza ni su aroma característico. Esta especie requiere poco riego y aprovecha la luz solar directa durante todo el día. Sus flores violetas atraen insectos beneficiosos mientras aportan un aroma fresco al ambiente.

El romero tolera la falta de agua con facilidad. Esta planta necesita recipientes profundos con buen drenaje para desarrollar sus raíces con fuerza. Además de resistir el clima seco, puedes usar sus hojas para cocinar tus platillos.

La higuera en maceta se adapta muy bien a los espacios pequeños y soleados. Este frutal requiere un recipiente amplio para soportar el calor de las tardes de verano. Sus hojas grandes brindan un toque verde intenso mientras resisten el sol más fuerte.

shutterstock El tomillo crece de forma rápida en zonas expuestas al aire libre sin exigencias. Esta hierba aromática prefiere los suelos secos y demanda muy poca cantidad de agua. Es una opción ideal para cubrir bordes de macetas.