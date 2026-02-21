Baby Etchecopar vaciló a Sergio Lapegüe y cruzó un reclamo en vivo para los directivos de A24

Baby Etchecopar bromeó durante su pase con Sergio Lapegüe en A24 , y más allá de la complicidad con su colega, aprovechó para deslizar un reclamo para los directivos del canal de noticias.

En los últimos días, el conductor de Basta Baby ( A24 ) viene advirtiéndole en vivo a Lapegüe que no se "meta en su horario", dado que Noche de noticias está culminando sus emisiones sobre las 22 o un par de minutos después, es decir superpuesto al espacio de Etchecopar .

"¿ Lapegüe , vas al Congreso ahora? Hoy la vi a tu mujer en Plaza de Mayo tirando piedras", comentó a modo de picante humorada Baby Etchecopar en alusión a las manifestantes que el jueves protestaron durante el debate en Diputados por la reforma laboral.

En ese momento, Sergio Lapegüe no sólo esgrimió en medio del chascarrillo de su compañero que difícilmente su esposa "Bochi" haría una cosa semejante, sino que agregó: "Tu mujer estaba con ella".

"¡Ay, le tocaron a Bochi! qué bolu... que es", retrucó filoso Etchecopar mientras Lapegüe salía del aire. Acto seguido, en la introducción de su editorial, el conductor no se privó de hacerle un pase de factura a la cúpula de A24 .

Antes de su monólogo, integrantes del equipo de producción ingresaron al estudio con la pastilla de la escenografía sobre la cual Baby Etchecopar hace su análisis de la coyuntura. En ese momento, el conductor aprovechó para terminar de marcale los puntos a Sergio Lapegüe. "No puede ser, es un quilombo esto. Al otro se le ocurre decir todo lo que no dijo en una hora en dos minutos de mi programa", comenzó picante el astro de A24.

Luego, al ver que faltaba el micrófono vintage que utiliza en su editorial, Etchecopar siguió: "Yo no puedo hacer el programa así. ¿Dónde está Robertino? Tenemos el mismo Robertino los dos programas, falta que Lapegüe haga el 'prende y apaga'".

Finalmente, antes de comenzar con su editorial, Baby Etchecopar fue a enderezar un monitor del estudio, para así poder seguir las instancias de la transmisión. "Ay, Dios. Estoy cansado, no me dan bola. Bolu... no me dan tratamiento de estrella acá. Le están dando bola a Lapegüe, y a mí no, que tengo el canal sobre los hombros... Hoy vino el director de acá, y dio algunas indicaciones que todavía no las entendí. A él lo único que le importa son los móviles, él vive para los móviles", reclamó el conductor en referencia a un alto directivo de A24.