Viajes, castings y sueños cumplidos: así eligieron a los niños de "Charlie y la Fábrica de Chocolate, el Show"

El nuevo gran musical de los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock ya empezó a tomar forma. Se trata de " Charlie y la Fábrica de Chocolate , el Show", la obra que desembarcará en el Teatro Gran Rex durante el invierno de 2026 con Agustín “Rada” Aristarán como el excéntrico Willy Wonka.

Ahora, desde la producción del show presentaron oficialmente al elenco infantil que dará vida a los personajes icónicos que se aventuran dentro del mundo del “mejor chocolatero”.

A través de un video conmovedor, quedó registrado el momento exacto en que cada chico recibió la noticia de sus sueños: recibir el “Golden ticket” (billete dorado), para ser parte del mundo de Charly y la Fábrica de Chocolates.

La búsqueda de talentos se convirtió en un verdadero fenómeno nacional. Niñas y niños viajaron desde distintas provincias, acompañados por madres, padres y abuelos que hicieron kilómetros para que pudieran audicionar.

2. Elenco infantil de Charlie y la Fábrica de Chocolates, la obra

De ese proceso surgieron los 20 chicos que integrarán cuatro elencos rotativos y darán vida a Charlie Bucket, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregarde y Mike Teavee, los afortunados ganadores de los billetes dorados.

Los 4 grupos de 5 niños cada uno está confirmado por: Francesco Testa, Pedro Gallagher, Eugenio Páez Irrazabal, Reyna Luisina Camarasa, Mateo Argibay Tomé, Félix Antón, Romeo Valentino Russo, Benjamín Pintos Salgado, Olivia Staffolani, Dante Barbera, Catalina Sol Giorgi Vázquez, Ariadna Zeballos Sobrino, Olivia Neu, Camilo Aizenberg Cacciutto, Juan Martín Flores Arizmendi, Victoria Ribeiro, Joaquín Fornaciar, Guadalupe Landrein, Eugenia Castañeira y Derek Domínguez.

Veinte niños recibieron el ticket dorado para ingresar al dulce mundo de Willy Wonka. Veinte niños recibieron el ticket dorado para ingresar al dulce mundo de Willy Wonka. Soy Prensa

Kilómetros, trenes demorados y días que quedan grabados en la memoria

Detrás de cada niño hay una historia conmovedora, de sueños, constancia, preparación y mucho esfuerzo.

Guadalupe, por ejemplo, viajó dos veces junto a su mamá, con madrugones, rutas eternas y cansancio, pero también risas y mates compartidos. Desde Rosario, la familia de Eugenia convirtió el casting en un día de unión y apoyo incondicional. Por su parte, Derek viajó desde Mar del Plata dos veces, acompañando cada audición con paseos breves y regresos llenos de expectativa. Joaquín, desde San Nicolás, enfrentó un segundo viaje con tren demorado, nervios y presupuesto ajustado, pero logró llegar y cantar.

Veinte niños recibieron el ticket dorado para ingresar al dulce mundo de Willy Wonka. Una de las niñas que actuará en Charlie y la Fábrica de Chocolate, el Show. Soy Prensa

Un éxito global que prepara su versión argentina

Basado en la novela de Roald Dahl y en la recordada película con Johnny Depp, el musical ya pasó por el West End, Broadway y distintas giras internacionales desde su estreno en 2013, bajo la dirección original de Sam Mendes. La producción local, a cargo de Ozono, MP y Los Rottemberg, bajo licencia de Music Theatre International (MTI), se perfila como el gran acontecimiento teatral familiar de 2026. Los mismos equipos que convocaron a más de medio millón de espectadores con La Sirenita, Matilda y School of Rock vuelven a apostar por una historia que mezcla fantasía, humor y emoción.