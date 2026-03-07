Trump asegura que Irán "se rindió" tras los ataques de EE.UU. e Israel y amenaza con más bombardeos.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , publicó un duro mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que Irán “se rindió” ante sus vecinos de Medio Oriente luego de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto regional.

Según el mandatario, el gobierno iraní pidió disculpas a los países de la región y prometió no volver a atacar territorios vecinos , algo que atribuyó directamente a la presión militar ejercida por Washington y Tel Aviv.

En su publicación, Trump sostuvo que la República Islámica dejó de ser “el matón de Medio Oriente” y pasó a convertirse en “el perdedor de la región”. El presidente afirmó que es la primera vez en miles de años que Irán pierde frente a los países que lo rodean.

Además, aseguró que algunos gobiernos de Medio Oriente incluso le agradecieron por el resultado de la ofensiva militar, a lo que respondió con un irónico “de nada” .

El mandatario también lanzó una advertencia sobre posibles ataques más duros contra Irán . Según explicó, actualmente se están evaluando objetivos que hasta ahora no habían sido considerados dentro de las operaciones militares.

Trump señaló que estas decisiones se analizan debido al “mal comportamiento” del régimen iraní, dejando abierta la puerta a una nueva escalada militar en la región.

La guerra en Medio Oriente sigue escalando

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en medio de una creciente escalada entre Israel e Irán, con ataques cruzados, amenazas y movimientos militares que mantienen en alerta a toda la región.

Mientras tanto, distintos países y organismos internacionales siguen con preocupación el conflicto, ante el temor de que la guerra se amplíe y genere un impacto global en seguridad, energía y estabilidad geopolítica.