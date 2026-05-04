El cruce entre la política y el entretenimiento sumó un nuevo capítulo. Lejos de los tensos debates parlamentarios, las negociaciones en el Congreso y las formalidades del protocolo, Martín Menem demostró que tiene una faceta artística muy bien guardada.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación visitó los estudios del canal de streaming "La Casa" para una entrevista distendida con Robertito Funes, donde terminó mostrando un talento oculto que no se conocía en el ámbito público.

Embed - Martín Menem mostró su talento oculto en un streaming y descolocó a todos: "Soy amateur"

Durante la charla, el conductor, fiel a su estilo descontracturado, logró que el referente de La Libertad Avanza bajara la guardia y se relajara frente a los micrófonos. Fue en ese contexto de confianza que el legislador riojano abandonó su investidura oficial para sentarse frente a un teclado que había en el estudio. Sin dudarlo demasiado, Menem puso a prueba sus conocimientos musicales y sorprendió a todos al comenzar a tocar los acordes de una reconocida canción de Airbag, la popular banda de rock integrada por los hermanos Sardelli.

Como era de esperarse en estos tiempos, el fragmento de la transmisión fue rápidamente recortado y comenzó a circular a gran velocidad por plataformas como X. Los usuarios se hicieron eco con diversos comentarios, tales como: "Si, Beethoven, por lo sordo. Casi logra que desafine un piano eléctrico", "La tranquilidad de vivir con el presente y futuro asegurados Sin sobresaltos".

Este episodio reafirma una tendencia cada vez más marcada en la comunicación política actual: la búsqueda de espacios alternativos para conectar con nuevas audiencias. Al igual que otros dirigentes que deciden mostrar su lado más "humano" y salir de los perfiles políticos tradicionales.

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Por otro lado, Martín Menem se posiciona como una de las figuras políticas más "descontracturadas" en sus perfiles sociales, como en el caso de TikTok, donde utiliza tendencias para captar a otro tipo de público y generar el denominado engagement.