Adabel Guerrero compartió un fuerte comunicado tras el posteo de su expareja

Adabel Guerrero se encuentra en estos momentos en medio de una enorme polémica luego del posteo que realizó Martín Lamela, su expareja. El empresario decidió confirmar la separación y la artista lanzó una publicación hablando sobre la situación.

"En los últimos días han circulado distintas versiones sobre mi situación personal a partir de un comunicado publicado por Martín Lamela . Desde el respeto por nuestra historia y, sobre todo, por nuestra hija, siento que es importante compartir mi mirada ", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: "Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia que siempre va a ser lo más importante para ambos. Nuestra hija es y será siempre nuestra prioridad absoluta".

"También quiero decir que Martín me dio lo mejor de sí durante muchos años, y valoro profundamente todo lo que compartimos . Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro", subrayó Adabel Guerrero .

En el final dejó muy en claro que "Hoy elijo transitar este momento con respeto, sin entrar en conflictos ni exponer más de lo necesario. Porque hay una historia valiosa y, sobre todo, una hija que merece crecer con amor, cuidado y adultos responsables".

El comunicado de Martín Lamela, expareja de Adabel Guerrero

Martín Lamela fue contundente a la hora de hablar sobre su separación: "No soy una persona de los medios pero a raíz de la información que circula en la prensa, queria aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos mas de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó".

Captura de pantalla 2026-05-04 202532 La publicación de Martín Lamela. Foto: Instagram / @martin_lamela.

"En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa", expresó en otra parte del escrito.