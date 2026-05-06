Bullrich, cada vez más lejos de Manuel Adorni, se despegó de la decisión de Javier Milei

El escándalo que rodea a Manuel Adorni no se detiene puertas adentro del Gobierno. Con Javier Milei decidido a sostener a su jefe de Gabinete, el resto de los funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza comienza a tomar distancia. La principal de ellos es Patricia Bullrich , jefa del bloque de LLA en el Senado, que considera necesario apartar al funcionario hasta que se aclare su situación.

Prácticamente, aunque no se anime a decirlo, Bullrich está convencida de que la figura de Adorni hoy no favorece en nada al Gobierno. Lo curioso es que solo pasó una semana desde la muestra de apoyo contundente a Adorni por parte de toda la plana mayor de funcionarios.

Se espera que Bullrich plantee estas diferencias el próximo viernes en la reunión de la mesa política en la Casa Rosada. La exministra de Seguridad llegó de Chile luego de una gira en la que se reunió con el flamante presidente chileno, José Antonio Kast, y con el alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará una nueva reunión de la mesa política con la mira puesta en el Senado, donde Patricia Bullrich busca un nuevo triunfo para el oficialismo.

"No pongo las manos en el fuego por nadie. Lo que se tenga que aclarar, que se haga en la Justicia", repite la tropa de dirigentes bullrichistas que se anexaron a La Libertad Avanza.

Desde el entorno de Bullrich se desmarcaron de la decisión de Milei de sostener al funcionario: "Si Javier Milei decide mantener a Adorni, es una decisión del Presidente". "El gabinete del presidente lo decide el presidente", remarcaron.

Patricia Bullrich - Manuel Adorni - Karina Milei - Diego Santilli - Martín Menen - Santiago Caputo - Luis Caputo Manuel Adorni continúa bajo la tormenta, pero firme, según la Casa Rosada. X Manuel Adorni

Patricia Bullrich cada vez más lejos de Karina Milei

La diferencia que plantea el bullrichismo frente a la defensa acérrima de Adorni que propone Milei, junto con su hermana Karina, no es el primer cortocircuito entre la exministra de Seguridad y la conducción de La Libertad Avanza.

En la Casa Rosada no cayeron del todo bien los videos que Bullrich subió recorriendo la Ciudad de Buenos Aires, donde quiere ser candidata, y elevando su perfil público. En ese escenario, el viaje oficial que encabezó la exministra a Chile para reunirse con el presidente Kast y con el alcalde de la ciudad capital no ayuda a mejorar esa imagen.

Bullrich tiene peso propio en el Congreso. La primera minoría que alcanzó LLA en Diputados se debe a una decena de legisladores que responden a ella y que decidió, por orden suya, romper el bloque PRO de Mauricio Macri para que Milei cuente con una bancada más robusta.

Además, en el Senado es la encargada de encauzar las conversaciones con los bloques aliados. Esto le permitió aprobar leyes que parecían difíciles para el Gobierno, como la reforma laboral o el Presupuesto 2026. Cualquier ruptura entre Karina Milei y Bullrich podría dinamitar el trabajo político que este sector realiza en el Congreso.