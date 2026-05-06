La advertencia de The Economist a Javier Milei por el caso Adorni y la economía: "Está en serios problemas"

El medio británico The Economist lanzó una dura advertencia acerca la situación política y económica que atraviesa el presidente Javier Milei , marcado por la caída de su imagen en medio de las investigaciones judiciales que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y una economía que no logra consolidar una recuperación sostenida.

En un artículo titulado " Javier Milei está en serios problemas ", el medio sostuvo que "la aprobación neta de Milei ha caído en las últimas semanas" y que "actualmente ronda menos del 30%, el peor nivel desde que asumió en diciembre de 2023".

"El partido de Milei ganó las elecciones legislativas de medio término en octubre pasado. Ese respaldo a su agenda de recortes radicales y políticas libertarias le permitió aprobar una serie de reformas en el Congreso. Sin embargo, ahora los votantes tienen dos grandes quejas: escándalos de corrupción y una economía estancada", apuntó el análisis de The Economist.

El medio británico sostiene que una de las quejas de los argentinos con el Gobierno son los casos de corrupción, no solo el de Libra, sino también el que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni . "Los argentinos parecen aún más molestos por un escándalo que involucra a Adorni", reza el texto.

"Fiscales federales lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito tras reportes de viajes lujosos, incluyendo uno a Aruba pagado en efectivo, a pesar de su modesto salario público. Los fiscales también analizan un viaje familiar en un avión privado a un balneario uruguayo y la compra de un departamento a un precio sorprendentemente bajo con un préstamo sin intereses. Adorni niega irregularidades. Milei lo ha respaldado y ha arremetido contra los periodistas. Durante cuatro días de abril, publicó 86 mensajes en X atacando a la prensa y compartió otros 874", agregó el artículo periodístico.

La economía de Milei

"Quizás los argentinos habrían ignorado las denuncias de corrupción si la economía marchara bien", apunta el análisis, aunque aclara: "No es el caso".

La cuestión es que el la actividad económica cayó en febrero 2,6%, la mayor baja desde 2023. La industria manufacturera y el comercio se desplomaron, lo cual también reduce la recaudación tributaria, lo que pone en riesgo el superávit fiscal de Milei. Ante esta presión, el Gobierno postergó pagos a algunos proveedores estatales.

"En sus primeros dos años de mandato, sus políticas redujeron la inflación mensual a 1,5%, aproximadamente una décima parte de su nivel anterior, pero desde entonces ha vuelto a subir. La economía sufrió una fuerte contracción en febrero. Milei no enfrenta una reelección hasta octubre de 2027 y un auge energético podría favorecerlo, pero necesita tomar el control", lanzó The Economist.

"Petróleo, minería y agricultura continúan en buen momento. Milei sostiene que esos sectores, junto con la tecnología, son el futuro de la economía. No obstante, requieren pocos trabajadores y en conjunto representan solo el 12% del empleo. Manufactura, comercio y construcción son más intensivos en mano de obra y aportan mucho más al PBI. Su contracción ha provocado la pérdida de cientos de miles de empleos asalariados desde la llegada de Milei al poder. Las encuestas muestran que los salarios bajos y el desempleo son actualmente las mayores preocupaciones de los argentinos", cerró el texto.