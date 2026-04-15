Repositores de supermercados superan el millón en abril 2026: cuánto cobran

Los repositores de supermercados reciben una mejora salarial en abril de 2026 y superan el millón de pesos mensuales. El aumento surge del último acuerdo paritario firmado por la FAECyS con cadenas como Carrefour, Coto y Jumbo, e incluye otras subas en mayo y junio.

Los repositores de las principales cadenas de supermercados cobran con aumento en abril.

El entendimiento establece subas escalonadas entre abril y junio, tomando como base los salarios de marzo. El incremento total es del 5% sobre el básico de convenio.

El esquema se distribuye en tres tramos:

Además, se mantienen sumas fijas no remunerativas de $100.000 y $20.000 durante todo el trimestre.

Cuánto cobra un repositor en abril 2026

Con el primer tramo del aumento aplicado, los ingresos de un repositor quedan en este rango:

Entre $1.140.000 y $1.170.000, según la categoría

En detalle, las escalas son:

Auxiliar A: $1.200.000

Auxiliar B: $1.210.000

Auxiliar C: $1.235.000

Estos valores incluyen el salario básico actualizado más las sumas no remunerativas vigentes.

Cómo se compone el sueldo de un repositor

El salario de los empleados de comercio se divide en:

Básico de convenio (sobre el que se aplican los aumentos)

Sumas no remunerativas fijas

Adicionales variables

El incremento mensual impacta únicamente sobre el básico, mientras que los montos fijos permanecen sin cambios.

Qué extras pueden aumentar el sueldo

Además del ingreso base, los repositores pueden sumar:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado

Presentismo: pago mensual sin ausencias injustificadas

Horas extra: con recargos del 50% o 100%

Estos adicionales pueden elevar de forma significativa el ingreso final.

Hasta cuándo rige el acuerdo

El convenio, correspondiente al CCT 130/75, rige hasta el 30 de junio de 2026, cuando se abre una nueva negociación paritaria para definir los salarios del siguiente trimestre.