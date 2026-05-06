Las Heras lanzó un plan para regularizar construcciones no declaradas o clandestinas

La Municipalidad de Las Heras publicó este miércoles la Ordenanza Nº 9 , mediante la cual se crea el “Plan de Regularización de Construcciones no Declaradas o Clandestinas 2026”. La medida busca brindar a los contribuyentes la posibilidad de declarar edificaciones no registradas, promoviendo su legalización y su correcta incorporación al sistema tributario local.

El texto establece que el objetivo central es garantizar “la legalidad” de las construcciones y su adecuada consideración para el cobro de tasas municipales. En ese sentido, el Ejecutivo remarcó la necesidad de actualizar la base imponible vinculada a los servicios a la propiedad raíz, así como otros gravámenes contemplados en la normativa vigente.

Además, la ordenanza apunta a corregir situaciones de desigualdad entre contribuyentes, generadas por la falta de regularización de obras. Según se detalla, la omisión de estos trámites impacta en el sistema fiscal y en la equidad tributaria dentro del departamento.

El plan estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye beneficios como la quita de multas y recargos para quienes adhieran, ya sea de manera voluntaria o tras ser notificados por el municipio. También contempla reducciones en penalidades aplicadas a obras en ejecución o ya emplazadas.

Podrán regularizarse construcciones destinadas a viviendas unifamiliares y multifamiliares, así como a actividades comerciales o industriales, siempre que no afecten el interés general, no generen riesgos ni invadan espacios públicos. Quedan excluidas las edificaciones ubicadas en tierras fiscales o loteos clandestinos.

Para acceder, los contribuyentes deberán presentar la documentación técnica correspondiente, incluyendo planos y certificaciones profesionales, además de acreditar que se encuentran al día con sus obligaciones municipales.

Control, sanciones y financiamiento

La normativa prevé que quienes no se adhieran al plan podrán ser sancionados con multas y recargos, además de la incorporación de oficio de las superficies no declaradas tras inspecciones o relevamientos. Estas acciones estarán a cargo de la Dirección de Obras Privadas.

Asimismo, el municipio ofrecerá facilidades de pago para las deudas derivadas de la regularización, con planes en cuotas mensuales. Sin embargo, el incumplimiento de los plazos o requisitos implicará la pérdida de los beneficios otorgados.

Finalmente, la ordenanza establece que parte de los recursos obtenidos serán destinados a obras públicas en el departamento, en línea con el objetivo de mejorar los servicios y garantizar un desarrollo urbano más ordenado.