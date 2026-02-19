A cuánto cotiza el dólar en la previa de la sesión en Diputados por la reforma laboral

El mercado monitoreará durante la rueda de este jueves y el viernes los acontecimientos en el Congreso, que impactarán en la reacción del dólar.

Con la mirada de la City puesta en el Congreso, el mercado seguirá de cerca este jueves la reacción del dólar frente a los acontecimientos en Diputados, que tratará la reforma laboral que ya cuenta con la media sanción del Senado. Se espera que la Cámara Baja vote en la madrugada.

El dólar oficial minorista se vende a $1.420 en la pizarra del Banco Nación.

El tipo de cambio oficial mayorista opera a $1.395. En lo que va del año, la divisa en este segmento cayó casi un 4%.

A cuánto operan los dólares paralelos Por el lado de los tipos de cambio paralelos, el dólar blue se negocia a $1.435 este jueves.