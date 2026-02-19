Reforma laboral: el Gobierno busca hoy la sanción en Diputados tras retirar el artículo sobre licencias y otros cambios

Los ejes centrales del proyecto de reforma laboral
La propuesta legislativa introduce cambios estructurales en el sistema de empleo, enfocándose en la reducción de la litigiosidad y la previsibilidad para las empresas:
- Nuevo esquema indemnizatorio: Se redefine la base del cálculo para despidos sin causa, tomando únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo explícitamente el aguinaldo y premios extraordinarios.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un fondo inembargable, supervisado por la Comisión Nacional de Valores, que se financiará con aportes patronales (1% para grandes empresas y 2,5% para mipymes) para respaldar el pago de indemnizaciones.
- Actualización de créditos: Los créditos laborales se ajustarán por IPC más un 3% anual.
- Flexibilidad en la jornada: Se habilita la creación de un "banco de horas" voluntario, donde empleadores y empleados pueden acordar la compensación de horas extra con francos, siempre respetando los descansos legales.