Reforma laboral: el Gobierno busca hoy la sanción en Diputados tras retirar el artículo sobre licencias y otros cambios

La Cámara de Diputados convocó a sesionar hoy a partir de las 14:00, con el objetivo de tratar el proyecto de reforma laboral que cuenta con media sanción del Senado. Bajo la conducción de Martín Menem, el oficialismo de La Libertad Avanza intentará consolidar una mayoría tras haber formalizado modificaciones de último momento al texto original.

El cambio más significativo para destrabar el debate fue la eliminación del artículo 44, el cual establecía que los trabajadores bajo licencia por enfermedad percibieran entre un 50% y un 75% de su salario. Esta decisión, coordinada entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich, respondió a la presión de los bloques dialoguistas y al rechazo generalizado del sector sindical.

Al haberse modificado el texto que vino del Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su sanción definitiva, trámite previsto para el próximo 27 de febrero.