¡Bombazo! El gigante de América que llamó a Eduardo Domínguez mientras negocia con Estudiantes

Con su continuidad en Estudiantes todavía en duda, una potencia sudamericana se comunicó con Eduardo Domínguez para expresarle su interés.

Eduardo Domínguez logró grabar a fuego su nombre en la historia grande de Estudiantes de La Plata. Con 5 títulos ganados en los 3 años que lleva en el club, se convirtió en su segundo DT más laureado (únicamente por detrás del mítico Osvaldo Zubeldía, con 6). Aun así, su continuidad no es segura y actualmente la están negociando.

En ese sentido, en las últimas semanas se reflotó el supuesto interés de Boca en contratarlo como entrenador para reemplazar a Claudio Úbeda, cuyo futuro en Brandsen 805 es una verdadera incógnita. Sin embargo, no es el único club grande que posó sus ojos en él, ya que otro gigante de Sudamérica también está interesado en contar con sus servicios.

Flamengo está interesado en contratar a Eduardo Domínguez Flamengo interesado en Eduardo Domínguez! Bomba — matias chiki garcia (@chiquitogarcia) December 28, 2025 Según informó este domingo el periodista Matías "Chiquito" García en su cuenta de X y por TNT Sports, desde Flamengo llamaron al actual técnico pincharrata para expresarle su interés. Si bien no se sabe aún en detalle todo lo que hablaron, se estima que ahora la pelota habría quedado en posesión del "Barba" para definir cuál será su siguiente paso.

El Mengao, tras un 2025 inolvidable en el que ganó la Copa Libertadores (convirtiéndose en el primer equipo brasileño tetracampeón de América) el Brasileirao y el Campeonato Carioca, podría quedarse sin su DT, Filipe Luís, que exigió un contrato millonario para renovar y las negociaciones podrían no llegar a buen puerto. Otros entrenadores que el Rubronegro tiene en carpeta son el portugués Artur Jorge y el italiano Thiago Motta.