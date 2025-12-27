Filipe Luis pidió una fortuna para renovar y Flamengo le dio un ultimátum: los dos DT's en carpeta

Luego de ser ganar la Libertadores y el Brasileirao, Filipe Luis elevó sus pretensiones y su futuro parece estar lejos del gigante brasileño. Los posibles reemplazantes.

Flamengo cerró uno de los mejores años de su historia con la doble corona en la Copa Libertadores y el Brasileirao. Sin embargo, mientras los festejos todavía resuenan en Río de Janeiro, puertas adentro se abrió un conflicto inesperado: Filipe Luis podría no continuar como DT del Mengao en 2026.

El contrato del entrenador español vence este 31 de diciembre y, a cuatro días del final, todavía no hay acuerdo por su renovación. La dirigencia pretende retenerlo para darle continuidad al proyecto deportivo que ya dio grandes frutos, pero lo cierto es que las negociaciones se estancaron por las altísimas pretensiones del exlateral del Atlético de Madrid.

La fortuna que pidió Filipe Luis para renovar su contrato con Flamengo Según reveló Globo Esporte, a través de su representante, Jorge Mendes, el DT habría solicitado cinco millones de euros limpios por temporada para firmar un nuevo vínculo. Pero no fueron las únicas exigencias: también pidió premios por objetivos y una cláusula de salida accesible en caso de recibir ofertas para dirigir en Europa.

En Flamengo esa propuesta cayó mal y fue catalogada como “fuera de la realidad del fútbol brasileño”. A ese desacuerdo, además, se sumó otro punto sensible: Filipe Luis también habría pedido que sus ayudantes y el resto del cuerpo técnico perciban salarios similares al suyo. Por eso, el escenario para renovar a esta hora es oscuro.

La honestidad de Filipe Luis tras el 1-1 en Santiago del Estero. Foto: @Flamengo La honestidad de Filipe Luis tras el 1-1 en Santiago del Estero. Foto: @Flamengo f