¿Mensaje para Verón? La fuerte condición de Eduardo Domínguez para renovar su contrato como DT de Estudiantes

Luego de consagrarse campeón del Clausura y del Trofeo de Campeones, Eduardo Domínguez le impuso dos condiciones a la Brujita para continuar en el Pincha.

A pesar de que en un momento de la temporada estuvo muy cerca de irse de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez volvió a mostrar porque es uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino. El Barba logró consagrarse campeón del Torneo Clausura de forma épica y también hizo lo propio en el Trofeo de Campeones.

De esta manera, el Pincha cerró un 2025 más que positivo y ahora afrontará el 2026 con más ganas y con la Copa Libertadores como gran atractivo. Sin embargo, aún no se sabe si lo hará con Domínguez en el banco de los suplentes, ya que su continuidad no está asegurada y por el momento la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón está negociando su nuevo contrato (tiene hasta marzo de 2026).

A esta altura, y con un clima interno sensiblemente más favorable que el de meses atrás, cuando el presidente apuntaba contra el entrenador y este respondía con firmeza en cada conferencia de prensa, todavía no hay definiciones concretas. Incluso, en las últimas horas se conoció que Eduardo Domínguez le puso una fuerte condición a la CD del elenco platense para renovar su contrato.

La fuerte condición de Eduardo Domínguez para renovar su contrato en Estudiantes La primera es que quiere firmar un contrato por dos años debido a que desea llevar adelante un proyecto a largo plazo y además, se siente muy cómodo en Estudiantes, al igual que toda su familia.