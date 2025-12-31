Video: Daniel Passarella reapareció públicamente y sorprendió haciendo jueguitos a sus 72 años

Un registro casero del excapitán argentino Daniel Passarella dominando la pelota se volvió viral y despertó elogios y recuerdos.

Daniel Passarella y un video que evidencia que su técnica sigue intacta.

En medio del clima típico de fin de año en redes sociales, Daniel Passarella fue protagonista inesperado. El exdefensor y referente histórico del fútbol argentino compartió un video en el que se lo ve controlando la pelota con precisión, una postal que rápidamente captó la atención de miles de usuarios.

Las imágenes comenzaron a circular con fuerza durante la tarde del 30 de diciembre y no tardaron en replicarse en distintas plataformas. A los 72 años, el campeón del mundo en 1978 mostró una coordinación y dominio que sorprendieron incluso a quienes siguieron de cerca su carrera profesional.

La secuencia generó un fuerte impacto emocional entre los hinchas. La naturalidad de sus movimientos y la claridad técnica reforzaron la idea de que ciertos talentos trascienden el paso del tiempo y permanecen intactos.

Passarella reapareció en redes y sorprendió con su talento intacto a los 72 años Passarella reapareció en redes y sorprendió con su talento intacto a los 72 años Reacciones al video viral de Daniel Passarella La viralización del clip despertó múltiples reacciones. Abundaron los mensajes de admiración hacia quien es considerado uno de los mejores defensores de la historia, aunque también surgieron referencias a su discutida gestión como presidente de River Plate, un capítulo que aún divide opiniones.

En paralelo al fenómeno digital, Passarella había protagonizado semanas atrás otro episodio cargado de simbolismo. A principios de diciembre fue anfitrión de una reunión privada con varios integrantes del plantel que conquistó la primera Copa del Mundo para la Argentina.