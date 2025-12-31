"Best fans in the world": La burla de River al Borussia Dortmund en redes

Un simple posteo fue suficiente para encender un debate global entre hinchas y clubes. A horas del final de 2025, River Plate volvió a ser tendencia tras responder con ironía a una publicación del Borussia Dortmund , uno de los gigantes del fútbol alemán, y dejó su marca en redes sociales.

Todo comenzó cuando el conjunto conocido germano destacó la convocatoria del Signal Iduna Park, con capacidad para 81.365 espectadores. Si bien n la gráfica aclararon que el dato correspondía exclusivamente al fútbol europeo, el mensaje principal fue directo y ambicioso: “Best fans in the world”, o sea, del mundo.

La afirmación funcionó como disparador. Desde la cuenta River Global , el club argentino eligió contestar apelando a un dato que hoy lo distingue a nivel internacional.

“¿La asistencia media más alta del fútbol europeo? ¡Genial! ¿Adiviná quién tiene la asistencia promedio más alta del mundo?”, fue la respuesta que publicó River , poniendo en primer plano la cantidad de hinchas que concurrieron en promedio al estadio Monumental durante 2025.

Con 85.018 espectadores, River no solo supera al Dortmund , sino que encabeza el ranking global de asistencia promedio en todo el mundo. Ese número fue el eje del cruce y la base del mensaje que rápidamente comenzó a replicarse entre usuarios de distintos países.

El club, por supuesto, agregó una imagen con el ranking de los equipos con mayor asistencia en promedio durante el año, con el Monumental en lo más alto y el Signal Iduna Park en el segundo escalón.

Bajo la misma consigna, “Best fans in the world”, la tabla comparativa circuló con fuerza en redes sociales. Entre el comentario inicial y el reposteo, River acumuló cerca de 30.000 likes y alrededor de 700.000 impresiones, cifras que reflejan el alcance internacional del intercambio.

Un récord que River ya convirtió en bandera

El cruce con el Dortmund se apoya en un argumento que River viene reforzando de manera sostenida. Desde hace tres temporadas, el club lidera el ranking mundial de asistencia promedio y lo comunica de forma recurrente en sus plataformas digitales.

“River, el más convocante del mundo. Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el club con mayor asistencia de espectadores a nivel global”, volvió a destacar la institución días antes del cruce.

El dato surge de las estadísticas publicadas por Transfermarkt, que elabora su ranking a partir de partidos oficiales de liga y copas, considerando la capacidad de los estadios y su nivel de ocupación. Con esos números como respaldo, River no solo defendió su lugar, sino que también ganó un duelo de redes que recorrió el mundo.