¡Ahora sí, es oficial! Gustavo Costas puso el gancho y será el DT de Racing hasta 2028

Tras volver de sus vacaciones, Gustavo Costas pasó a firmar los papeles en el Cilindro y renovó su contrato con Racing por los próximos tres años.

Se terminó la novela en Avellaneda y hubo final feliz. Después de varias idas y vueltas, Diego Milito y Gustavo Costas se sentaron, firmaron los papeles y sellaron la continuidad del técnico que ya se ganó un lugar sagrado en la historia de Racing. El nuevo contrato lo ligará al club hasta diciembre de 2028, es decir, hasta el final del mandato del actual presidente.

Gustavos Costas firmó la renovación con Racing: estas fueron sus palabras Una vez consumada la firma en el Cilindro, el Narigón habló con el sitio oficial del club y dejó en claro lo que siente por la Academia. “Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto”, expresó el DT, con la emoción lógica de quien dirige al club de sus amores.

Además, Costas redobló la apuesta y marcó la vara alta para lo que viene. “Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos a conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide“, remarcó.

La renovación, además, tiene un condimento especial: a los 62 años, el técnico firmó por primera vez en su carrera un vínculo por tres temporadas. Es que, desde que ejerce el cargo, siempre había contratos de un año como máximo, aunque esta vez aceptó la tremenda propuesta que le presentó Milito tras el cierre del Torneo Clausura y pese a la derrota en la final ante Estudiantes.