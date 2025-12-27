Gonzalo Montiel dejará la 4 de River y ya eligió su nuevo número para 2026: el especial motivo

Por decisión propia, Gonzalo Montiel hará un cambio simbólico que representa el arranque de un nuevo desafío en River. El dorsal mítico que portará.

River empezó a dar vuelta la página después de un 2025 para el olvido y, en medio de la pretemporada, apareció un gesto cargado de simbolismo puertas adentro. La misma tiene que ver con Gonzalo Montiel, quien pasará a ser uno de los máximos referentes del Millonario en 2026 ante la salida de varios pesos pesados.

Vuelve a las bases: Gonzalo Montiel portará nuevamente el dorsal 29 En el regreso a las prácticas en Ezeiza, el campeón del mundo tomó una decisión personal que va más allá de lo estético y fue como un mimo para los corazones millonarios: el lateral derecho dejará atrás el dorsal 4, el mismo que había adoptado tras su regreso desde Europa, para recuperar el 29.

Y claro, ese número no es uno más para Cachete: fue el que lo acompañó durante su primera en River, antes de partir al Sevilla de España y luego pasar por el Nottingham Forest. Un detalle que no pasó inadvertido para los hinchas y que remite a una etapa dorada: entre 2016-2021 ganó siete títulos y fue protagonista del histórico partido ante Boca en Madrid, por la Copa Libertadores 2018.

Gonzalo Montiel ya utiliza el dorsal 29 en el arranque de la pretemporada. Gonzalo Montiel ya utiliza el dorsal 29 en el arranque de la pretemporada. Foto: @RiverPlate. El motivo por el que Cachete tomó la 4 en su vuelta a River La explicación de por qué no había tomado ese dorsal en su regreso tiene lógica y nombres propios. En ese momento, el número pertenecía a Rodrigo Aliendro, hoy en Vélez. Cando el mediocampista dejó el club al no ser considerado por Marcelo Gallardo para la segunda mitad del año, el 29 quedó disponible y fue tomado por Álex Woiski, la apuesta que llegó desde Mallorca.