Reencuentro xeneize: la foto viral de figuras con presente y pasado en Boca en el casamiento de Kevin Zenón

Kevin Zenón dio el "sí" en Santa Fe con la presencia de varios futbolistas del plantel actual y dos ex Boca que no se fueron muy bien del club.

Los xeneizes que se reencontraron en el casamiento de Zenón.

Kevin Zenón se tomó un descanso del fútbol y fue protagonista de una noche inolvidable. El mediocampista de Boca se casó con Sol Amsler en Santa Fe, su ciudad natal, y armó una fiesta que tuvo de todo: emoción, música, y, claro, mucho color xeneize.

Aprovechando los días libres tras el cierre de la temporada 2025, varios futbolistas dijeron presente para acompañar al ex Unión en un momento clave de su vida. El viernes por la tarde aterrizaron en avión privado Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Leandro Brey, todos junto a sus parejas.

Paredes, Brey, Zeballos y Merentiel junto a parte de sus familias, a bordo Parte del plantel de Boca Juniors: Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Leandro Brey, junto a sus parejas, partieron este viernes en un vuelo privado rumbo a Santa Fe. @ccamilagalantee/IG Equi Fernández y Medina dijeron presente en el casamiento de Kevin Zenón Con el correr de las horas, la lista de invitados se amplió. Lautaro Blanco se sumó ya en Santa Fe y el clima terminó de encenderse cuando aparecieron dos viejos conocidos del mundo Boca: Ezequiel Fernández y Cristian Medina. Los exjugadores surgidos del club, que se fueron tras ejecutar las cláusulas de rescisión, se llevaron todas las miradas al posar con algunos integrantes importantes del plantel actual en medio de los festejos, en una postal que fue compartida por el propio Paredes en su cuenta de Instagram y no tardó en viralizarse.

Hubo reencuentro de figuras con presente y pasado en Boca en el casamiento de Zenón. Hubo reencuentro de figuras con presente y pasado en Boca en el casamiento de Zenón. Foto Instagram: @leoparedes20 Los mediocampistas compartieron plantel con Zenón en 2024 y formaron parte de un mediocampo que dio que hablar durante el ciclo de Diego Martínez. Pese a que los presentes son distintos (uno en el Bayer Leverkusen y el otro en Estudiantes de La Plata), la relación sigue firme y quedó reflejada con sus presencias en el casamiento.