El mensaje del delantero uruguayo que suena en River por pedido de Coudet: "No le doy importancia"

El futbolista de 27 años, actualmente en Fluminense, se refirió a los rumores sobre un posible traspaso a River Plate.

River Plate ya piensa en reforzar su plantel de cara al segundo semestre, y entre los nombres que circulan aparece el de Agustín Canobbio, delantero uruguayo de 27 años que actualmente juega en Fluminense. En medio de especulaciones, el atacante fue claro sobre su situación y dejó en evidencia que su prioridad sigue siendo su club en Brasil.

El futbolista se refirió directamente a los rumores que lo vinculan con el club de Núñez: “En Argentina se comentó mucho. Soy un tipo muy profesional. Si no llega a mi representante, no le doy importancia. Estoy acá en Fluminense, me dedico al 100%, me encanta estar acá”.

Canobbio consideró que es positivo que equipos de relevancia sigan su desempeño, pero enfatizó que su compromiso con el Flu permanece intacto: “Lo que significa para mí, y para cualquier jugador, es que estar en el máximo nivel de trabajo y que estén mirando tu trabajo es algo bueno. Lo voy a defender al 100% en cada minuto”.

El interés de River por Agustín Canobbio no es nuevo No es la primera vez que Canobbio se pronuncia sobre la posibilidad de jugar en Argentina. Tras el empate frente a Independiente Rivadavia, el atacante consideró que la atención de River es un reflejo de su rendimiento: “Es un orgullo muy grande porque significa que vengo haciendo las cosas bien. Están mirando mi fútbol y hay que continuar”.

Con cuatro goles y una asistencia en 22 partidos de la temporada, Canobbio también volvió a figurar en la consideración de Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay. Sobre los conflictos pasados tras la Copa América 2024, el uruguayo hizo autocrítica: “En aquel momento de caos mental me faltó serenidad. Mi reacción no estuvo bien. Hay cosas de las que me arrepiento”.