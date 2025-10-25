La tajante respuesta de Xabi Alonso tras las fuertes acusaciones de Lamine Yamal sobre el Real Madrid

Luego de las polémicas declaraciones del extremo español, Xabi Alonso no se quedó callado y le respondió de gran manera. ¿Qué dijo?

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, optó por no responder las declaraciones de Lamine Yamal, que en el entorno de la 'Kings League' aseguró que "roban y se quejan", comparando a los jugadores madridistas con los del equipo de Ibai Llanos, y, centrado en el partido, aseguró que "lo importante es el verde".

Xabi Alonso le respondió a Lamine Yamal "No voy a entrar yo, hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pase en el campo, de dónde venimos y lo que tenemos por delante en el partido, cómo queremos jugarlo. Es lo que más me preocupa y lo que hemos estado trabajando", manifestó.

Hasta en tres ocasiones fue preguntado Xabi Alonso en su comparecencia en la Ciudad Real Madrid por las declaraciones de Lamine Yamal y el técnico tolosarra optó por hablar únicamente de aspectos deportivos del clásico.

Xabi Alonso Xabi Alonso le respondió a Lamine Yamal. "Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes para nosotros para poder jugar bien, disfrutarlo y eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana", manifestó.