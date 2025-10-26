La tajante frase de Dani Carvajal tras la victoria del Real Madrid en el clásico: "Se queda hasta corto el resultado"

Dani Carvajal, capitán del equipo madrileño, habló con los medios tras la victoria por 2-1 en el clásico frente al Barcelona y lanzó una contundente frase.

La tajante frase de Dani Carvajal tras la victoria del Real Madrid en el clásico. Foto: EFE

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, aseguró que fue "merecida la victoria" del clásico (2-1), con un resultado que dijo se quedó "hasta corto", y resaltó que apenas sufrieron ante el Barcelona sin conceder ocasiones.

La picante frase de Dani Carvajal tras el triunfo del Real Madrid ante el Barcelona "Creo que es merecida la victoria y se queda hasta corto el resultado. U partido clave ante un rival directo del que nos vamos con muy buenas sensaciones y arriba en la clasificación", dijo en Real Madrid Tv.

"Hoy sin balón hemos estado muy bien, hemos interpretado muy bien el partido sabiendo cuando teníamos que presionar alto y cuando juntarnos. Ahí ha estado la clave. El equipo sinceramente ha sufrido muy poquito, apenas hemos concedido ocasiones", añadió.

Real Madrid le ganó 2-1 al Barcelona por LaLiga Real Madrid le ganó 2-1 al Barcelona por LaLiga. EFE Carvajal reapareció tras su lesión muscular, aumentando la intensidad defensiva en la segunda parte cuando entró por el uruguayo Fede Valverde.

"Ganarle al Barcelona en tu casa es una maravilla y es especial siendo capitán. Son tres puntos que ojalá sean claves para el pulso por LaLiga pero hay que seguir", sentenció.