Luis Ventura furioso con los streamers del nuevo Martín Fierro: "Me rompen las pelotas y levanto el premio"

El universo de las plataformas digitales y la generación de contenido para internet se encuentra emocionada ante la inminente llegada del Martín Fierro, una nueva distinción otorgada por la entidad que agrupa a los especialistas de la radio y la televisión. El responsable principal de APTRA continúa su plan de entrega de galardones, enfocándose ahora en reconocer lo más destacado del ámbito del streaming, un sector que no está exento de controversia. En este contexto, Luis Ventura exteriorizó un marcado fastidio con el comportamiento de dos célebres influencers: Migue Granados y Nicolás Occhiato.

El malestar del líder de la entidad salió a la luz durante una reciente interacción con el conductor de Ya fue todo (Jotax digital), donde fue interpelado sobre la álgida situación. Específicamente, se le consultó sobre la responsabilidad en medio del altercado que involucra a las mencionadas personalidades del mundo digital. “Vamos al grano un poquito, porque qué el quilombo que hay con Migue Granados y con Nicolás Occhiato. ¿Quién es el culpable de todo este escándalo?”, le preguntaron. Visiblemente contrariado, el directivo solicitó un compás de espera, aclarando su rol institucional: “Dejame que me informe, no quiero hablar boludeces. Yo ya no estoy hablando como periodista, estoy hablando desde un lugar dirigencial de una entidad que está organizando un montón de cosas y dentro de esa organización hay una cara visible adentro de la directiva que es la mía, ¿no? Entonces no quiero estar hablando boludeces”.

La chispa que encendió la discordia parece estar vinculada a una filtración o a una maniobra que marginó a uno de los canales más populares de las plataformas. El reportero puso en conocimiento al directivo sobre un supuesto movimiento interno: "Se filtró la lista de los que iban a participar, de los que iban a hacer la transmisión oficial para dar todos los ternados y no habían avisado a Luzu", explicó el periodista. La respuesta del reconocido comunicador fue categórica, reafirmando su autoridad absoluta sobre las decisiones del premio y deslizando una dura advertencia sobre la continuidad del reconocimiento: "¿Quién determinó esa lista? No lo vi, no vi ninguna lista. ¿Quién es el presidente de APTRA? Entonces, ¿quién tiene que autorizar? A mí donde me rompan las pelotas, levanto el premio. Y sino, me voy, ¿a vos te parece que yo voy a estar en el cotilleo de lo que dice uno o el otro? Papi, APTRA organiza los Martín Fierro. Es APTRA, entiéndalo, APTRA. Si usan al Martín Fierro, APTRA es la responsable. Entonces la decisión es la de APTRA, nadie más".

La tajante postura de Luis Ventura

Al ser consultado sobre si le había molestado la divulgación de la lista antes de tiempo, Ventura desestimó el rumor en sí, pero enfatizó su irritación por el modo en que se gestionaron los pasos previos al anuncio. El dirigente dejó claro que el problema de fondo reside en la falta de respeto a la cadena de mando y a los procedimientos internos de la asociación. La indignación del presidente de APTRA es clara ante el intento de anular su papel.