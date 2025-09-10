Qué dijo Sebastián Beccacece, quien era criticado en Ecuador, tras el triunfazo ante Argentina: "Hay que..."

Sebastián Beccacece, entrenador de la Selección de Ecuador, hizo un breve análisis del triunfo sobre la vigente campeona del mundo y bicampeona de América.

La Selección de Ecuador comandada por Sebastián Beccacece cerró su mejor participación en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas al vencer por la mínima a la Selección argentina en Guayaquil, y con estos tres puntos logró finalizar en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos.

En el duelo ante la Albiceleste de Scaloni, el DT de la Tri no pudo estar en el banco de los suplentes debido a que debía cumplir con una fecha de sanción tras alcanzar las dos tarjetas amarillas (Perú y Paraguay). De esta manera, tuvo que ver el encuentro desde las tribunas del estadio Banco Guayaquil y no pudo tener su saludo con el oriundo de Pujato, con quien compartió plantel en la Selección argentina en el Mundial 2018.

La palabra de Sebastián Beccacece tras la victoria ante Argentina Tras el final del partido, Sebastián Beccacece, quien era criticado por hinchas, periodistas y figuras del fútbol ecuatoriano por considerar que no estaba aprovechando el plantel de jerarquía que tiene para ser más ofensivo a pesar de que no perdía hace 11 partidos y logró la clasificación al Mundial, dio unas breves palabras sobre la victoria de sus dirigidos y entre líneas pidió mesura por haber derrotado a la vigente campeona del mundo y bicampeona de América.

EFE

"El grupo mostró lo que viene haciendo, el compromiso con la gente y la alegría que le pudo regalar al pueblo para que disfrute. Siempre uno sueña y tiene ganas porque los chicos demuestran mucho. Hay que seguir trabajando, con humildad y respeto. Los chicos tienen un compromiso tremendo. Agradecer a la gente que llenó el estadio”, sentenció.