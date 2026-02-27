La figura de Independiente Rivadavia vuelve a sonar en Boca Juniors

El delantero colombiano de Independiente Rivadavia vuelve a sonar en Boca Juniors y el mercado se sacude ante un posible regreso inesperado.

Sebastián Villa intenta sacar el remate ante la marca de Ciro Rosané, quien va al piso intentando bloquear.

El nombre de Sebastián Villa reapareció con fuerza en el mercado de pases. El delantero colombiano, hoy en Independiente Rivadavia, fue nuevamente vinculado con Boca Juniors, el club donde fue figura antes de su salida en 2023.

Tras haber sido relacionado en las últimas semanas con River Plate, el atacante volvió a quedar en la órbita xeneize. Según versiones cercanas a su entorno, estaría dispuesto a escuchar una propuesta formal si el club decide avanzar en un eventual regreso.

¿Será la vuelta de Villa a Boca? La posible reapertura del diálogo tendría como figura central al presidente Juan Román Riquelme, responsable del proyecto futbolístico de la institución.

El rumor impactó de inmediato, sobre todo por el antecedente de su salida, marcada por un fuerte conflicto institucional y judicial. Mientras tanto, Villa atraviesa un buen presente deportivo en el conjunto mendocino, lo que reaviva el interés en torno a su futuro.