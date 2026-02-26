Independiente Rivadavia sigue puntero: ganaba en Avellaneda pero Racing se lo empató con uno menos

Independiente Rivadavia empató 1-1 contra Racing en su visita al Cilindro de Avellaneda por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Así, el equipo de Alfredo Berti se convirtió en el único puntero de la Zona B con 16 puntos, uno más que su escolta Belgrano.

El equipo de Alfredo Berti ganaba con el tanto de Matías Fernández a los ocho minutos del segundo tiempo, pero Tomás Conechny conectó un gran centro de Gabriel Rojas a los 33' y el partido terminó igualado.

La Lepra se mantuvo firme en el fondo e intentó salir de contraataque buscando siempre a su carta más letal, Sebastián Villa, aunque sin generar peligro real contra el arco defendido por Facundo Cambeses.

El momento de inflexión llegó cuando, tras dos planchazos por llegada tarde, Matko Miljevic vio la tarjeta roja por doble amonestación y dejó a la Academia con uno menos cuando todavía faltaba casi una hora de juego.

Ya en el segundo tiempo, y tras un mal córner a favor de Racing , el elenco mendocino salió muy bien y rápido de contra con Sebastián Villa, y Gonzalo Ríos, quien pisó el área, habilitó a Matías Fernández para la definición cruzada que abrió el partido para Independiente Rivadavia .

El equipo de Gustavo Costas aguantó bien en el inicio del segundo tiempo con un futbolista menos, pero la visita trabajo mucho en campo del dueño de casa y estuvo cerca del arco, aunque lo fue empujando cada vez más a su sector.

El cabezazo de Conechny para el empate de Racing

A los 33 minutos del complemento, Gabriel Rojas tiró un centro magnífico desde un tiro de esquina y Conechny conectó en lo alto con la cabeza para hacer tablas en Avellaneda.

Ahora, Independiente Rivadavia volverá a jugar ante otro equipo grande (antes le había ganado 3-2 a Independiente en el Gargantini). Será nada menos que ante River, ya sin Marcelo Gallardo en el banco, el próximo lunes 2 de febrero a las 21:30 horas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

