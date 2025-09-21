La inesperada confesión de Alexis Sánchez: "Me gustaría jugar el Mundial 2030 con la Selección de Chile"

Alexis Sánchez se ilusiona con volver a jugar un Mundial con la Selección Chilena, que no estará presente en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Selección de Chile está atravesando uno de los peores momentos de su historia. Finalizó última en las Eliminatorias Sudamericanas y, por tercera edición consecutiva, quedó fuera del Mundial, racha que comenzó con Rusia 2018. Lejos quedó aquella generación dorada, de la que hoy sobrevive apenas Alexis Sánchez.

El Niño Maravilla, el jugador con más presencia y máximo goleador histórico de La Roja, con 36 años, es el último resabio de aquel equipo que imponía respeto durante la década pasada. Y a pesar del que su mejor momento pasó y en el último tiempo no ha logrado destacarse en el elenco trasandino, se ilusiona con volver a la máxima cita mundialista.

Alexis Sánchez Alexis Sánchez en pleno Mundial 2014, el último que jugó Chile. FIFA

"Pocos jugadores (chilenos) están en Europa al nivel que estoy yo: Suazo y algunos otros. Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre con la Selección", apuntó el delantero que actualmente defiende la camiseta del Sevilla este sábado en diálogo con el diario español As.

En ese sentido, hizo una fuerte e inesperada confesión: "Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años. Tengo que estar físicamente bien, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo", aseguró el ex River y Barcelona, que ya disputó dos Copas del Mundo (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).