La cruda reflexión de Alexis Sánchez luego de que Chile quedara otra vez fuera del Mundial: "La generación dorada está..."

El Niño Maravilla, uno de los mejores jugadores chilenos de todos los tiempos, ya en el final de su carrera con 36 años, fue titular esta tarde, pero poco pudo hacer para ayudar a su equipo. Lejos del gran nivel que supo tener tiempo atrás, no logró marcar una diferencia y fue un protagonista más de una nueva decepción para La Roja, que por tercera vez consecutiva vuelve a perderse una Copa del Mundo .

"Yo me veo en la Selección, sea para apoyar a los más jóvenes, ayudando a Chile. Me voy triste porque Chile no se merece esto. Se hicieron muy mal las cosas, se vio reflejado en cómo jugamos", apuntó luego respecto del rol que ocupó en el equipo en este último y complicado tiempo.