El BID también confirmó que enviará US$3900 millones a la Argentina en plena visita de Javier Milei a EE.UU.

En un día cargado de anuncios en apoyo al gobierno de Javier Milei, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adelantó que también mandará 3900 millones de dólares a la Argentina.

El encuentro entre el gobierno de Javier Milei y el BID en febrero.

Mientras Javier Milei visita los Estados Unidos, llegó otra buena noticia para su gobierno. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que también mandará 3900 millones de dólares a la Argentina.

Este apoyo, que combina financiamiento público y privado, busca respaldar la estrategia de desarrollo del país y se alinea con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿En qué se utilizarán los fondos del BID? El paquete de financiamiento se destinará a prioridades clave para el desarrollo del país, enfocándose en cuatro áreas principales:

Consolidación fiscal: Apoyo a las reformas estructurales del sector público .

Competitividad: Medidas para impulsar la eficiencia y el crecimiento económico .

Modernización de la infraestructura: Inversiones en proyectos de infraestructura clave .

Promoción de la inversión privada: Respaldo a sectores estratégicos a través del brazo privado del BID, BID Invest.

¿Cómo se distribuye el financiamiento? El apoyo se divide en dos grandes componentes: