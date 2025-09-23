El BID también confirmó que enviará US$3900 millones a la Argentina en plena visita de Javier Milei a EE.UU.
En un día cargado de anuncios en apoyo al gobierno de Javier Milei, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adelantó que también mandará 3900 millones de dólares a la Argentina.
Mientras Javier Milei visita los Estados Unidos, llegó otra buena noticia para su gobierno. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que también mandará 3900 millones de dólares a la Argentina.
Este apoyo, que combina financiamiento público y privado, busca respaldar la estrategia de desarrollo del país y se alinea con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿En qué se utilizarán los fondos del BID?
El paquete de financiamiento se destinará a prioridades clave para el desarrollo del país, enfocándose en cuatro áreas principales:
Consolidación fiscal: Apoyo a las reformas estructurales del sector público.
Competitividad: Medidas para impulsar la eficiencia y el crecimiento económico.
Modernización de la infraestructura: Inversiones en proyectos de infraestructura clave.
Promoción de la inversión privada: Respaldo a sectores estratégicos a través del brazo privado del BID, BID Invest.
¿Cómo se distribuye el financiamiento?
El apoyo se divide en dos grandes componentes:
Sector público: El BID prevé aprobar cinco nuevas operaciones por un total de US$2.900 millones para este año.
Sector privado: US$1.000 millones adicionales serán canalizados a través de BID Invest, que actualmente tiene la cartera más grande de la región en Argentina. Estos fondos se dirigirán a sectores como energía, minerales críticos, conectividad, salud y financiamiento a PyMEs.
¿Cuál es la estrategia del financiamiento del BID?
Este paquete de financiamiento es parte de una estrategia más amplia del BID, que tiene como objetivo brindar un respaldo de hasta US$10.000 millones a Argentina en los próximos tres años, en el marco del programa del FMI y de su propia Estrategia País.