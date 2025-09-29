Buscan a una banda que robó una financiera tras hacerse pasar por personal de la PSA

Una banda delictiva se hizo pasar por personal de la PSA para "allanar" una financiera y robar dinero en efectivo. Luego abordó a un conductor para robarle el vehículo.

Los delincuentes ingresaron a la financiera vestidos de personal de la PSA.

El hecho ocurrió este lunes en el Polo Empresarial, en Francisco Álvarez, donde una banda delictiva se hizo pasar por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para “allanar” una financiera, en donde luego se anunciaron como ladrones. Para huir, abordaron a un conductor a quien le sustrajeron el vehículo.

Este “allanamiento”, donde luego anunciaron el robo, sucedió en la mañana del lunes en el Polo Empresarial ubicado en el kilómetro 41, en un edificio que cuenta con 12 locales y más de 100 oficinas.

Video: así escaparon los delincuentes que robaron la financiera Como se escaparon los delicuentes de la financiera La fuga de los delincuentes de la financiera.

Aparentemente, los delincuentes ingresaron vestidos como personal de la PSA y, al entrar a la financiera, explicaron que debían realizar un allanamiento, mostrando una orden falsa, pero luego anunciaron que eran ladrones.

El robo de un auto para fugarse Después del robo en la financiera, la banda se acercó a un conductor que pasaba por la puerta del lugar. Fue amenazado y abordado para robarle el auto y así fugarse, dado que el vehículo de escape.