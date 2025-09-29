Detuvieron a jefes de la barra de Newell's en un inédito operativo con más de 130 allanamientos y millones incautados

En un inédito operativo , fuerzas federales y provinciales realizaron 130 allanamientos simultáneos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, que culminaron con 33 personas detenidas, secuestros de dinero, drogas, armas y documentación. Entre los aprendidos, hay varios jefes de la barra brava de Newell's Old Boys .

La investigación apunta a tres estructuras criminales vinculadas al narcomenudeo y a hechos de violencia de alto impacto en la región.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Pablo Socca y ejecutados desde las 4 de la madrugada por la Policía de Investigaciones (PDI), la Policía Federal y Gendarmería Nacional. Se extendieron hasta casi el mediodía del lunes y alcanzaron domicilios particulares, puntos de venta de drogas y pabellones de distintas cárceles como Piñero y Ezeiza.

En total, se incautaron casi 20 millones de pesos, más de 2.000 dólares, cocaína, marihuana y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes. También se secuestraron dos escopetas, tres revólveres y una pistola de fabricación casera.

Además, unos 20 allanamientos se llevaron a cabo en los penales de Piñero, Ezeiza y Marcos Paz, donde se secuestraron celulares, tarjetas SIM y anotaciones que podrían servir para profundizar la investigación sobre la coordinación de actividades delictivas desde prisión.

Las detenciones se enmarcan en una investigación iniciada hace tres meses, luego de una “escalada de violencia” que elevó el número de homicidios en comparación con el año pasado. Según explicaron desde la justicia, el objetivo fue desarticular tres bandas dedicadas al narcomenudeo que operaban principalmente desde Villa Gobernador Gálvez y mantenían vínculos con organizaciones de peso en Rosario.

Rosario. Allnamiento1 En una investigación en conjunto, la Justicia, la Policía Federal y de Santa Fe realizaron cien allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

“Descubrimos distintas organizaciones con asiento principalmente en Villa Gobernador Gálvez. Son diferentes grupos que no se entrelazan entre sí necesariamente. Una de ellas es la primera línea de Los Monos, que gerencia la barra de Newell’s; otra se dirige desde el pabellón 8 de Piñero”, explicó el fiscal Pablo Socca, que interviene en la causa junto a sus colegas Brenda Debiasi, Franco Carbone y Federico Rébola.

Los 33 arrestados serán llevados a audiencia imputativa en tres tandas distintas, debido a que se trata de estructuras criminales separadas.

Barra brava de Newell's, entre los detenidos

Una de las bandas principales está vinculada a la barra brava de Newell’s. Entre los principales investigados figuran Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar y Alejandro Daniel “Zapa” Vallejos, este último detenido en la jornada de hoy.

Vallejos, conocido como “Zapa”, es considerado uno de los referentes de la hinchada leprosa. Recientemente había sido mencionado por permitir el regreso al paravalanchas de antiguos integrantes de la barra de Rosario Central, entre ellos Juan Domingo “Cascarita” Ramírez —asesinado semanas atrás— y Juan José “Juancito” Gómez, detenido por su presunta participación en una balacera.

En paralelo, fue arrestado José María “Yiyo” Medrano, señalado como jefe de la hinchada de Coronel Aguirre, club de Villa Gobernador Gálvez.

La Justicia provincial confirmó que aún se busca a una veintena de personas que permanecen prófugas y que serían parte de las tres estructuras desbaratadas. La investigación continuará con el análisis de la documentación secuestrada y de las comunicaciones telefónicas interceptadas.