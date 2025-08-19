El nuevo escándalo de Morena Rial en un boliche de San Telmo

El episodio sumó un nuevo capítulo a la vida mediática de Morena Rial, acostumbrada a quedar en el centro de la escena.

Morena Rial volvió a encender la noche porteña con un escándalo dentro de un conocido boliche de San Telmo. Todo sucedió cuando ella discutió con una joven a la que acusó de intentar seducir a su pareja. La situación escaló al punto de que debió intervenir la Policía.

Morena Rial y sus escándalos Según contaron en el programa LAM, la pelea comenzó con un cruce verbal que rápidamente se transformó en un momento de tensión frente a todos los que disfrutaban de la música en la disco Kapital. Morena Rial no se quedó callada. Uno de los testigos reveló que incluso le lanzó un vaso de agua en la cara.

morena-rial-con-transparencias-y-corpino-de-encaje-foto-instagrammoorerialok-ZM4A3YPZJRCWPC73Z6XWHSRZHE Morena Rial. El gesto desató aún más enojo, ya que la joven respondió con insultos. Fue entonces cuando, de acuerdo con los periodistas que reconstruyeron la escena, Morena terminó arrojándole una botella. En cuestión de segundos, el personal de seguridad tuvo que intervenir para desalojar a los involucrados y evitar que la situación siguiera creciendo.

La hija del conductor salió del boliche acompañada de su pareja y de un grupo de amigos. Varios testigos la vieron golpeando la reja del lugar durante varios minutos, visiblemente alterada. Algunos videos que circularon en redes sociales dejaron en evidencia la magnitud del incidente y reavivaron el debate sobre su vida nocturna.

morena El parte policial de esa noche confirmó que un joven de 28 años denunció haber sido golpeado en el interior del local. Aunque tenía lesiones en el rostro, rechazó recibir atención médica y decidió retirarse junto a Morena. La Fiscalía dispuso que se tomen declaraciones y que se individualice al personal de seguridad presente durante el conflicto.