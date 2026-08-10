Terror en Colombia por el terremoto de 7,4: ya son más de 110 muertos, decenas de heridos e importantes daños

El comunicado del presidente de Colombia

En medio de la conmoción causada por el terremoto, el presidente Abelardo De La Espriella informó a través de sus redes sociales que convocó un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde se coordinarán las acciones de respuesta y asistencia a las zonas afectadas.

"Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas. A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas", expresó.