Muñequeros en llamas: acusan a Julio Alak de "elegir a dedo" qué muñecos arderán la noche del 31 en La Plata

Cuando en los barrios de la ciudad de La Plata se estaban delineando los últimos detalles para mantener viva la llama de una tradición nacida en 1956- como lo es el armado y la posterior quema de muñecos post brindis de fin de año- un cambio de reglas de “último momento” tomado por el municipio conducido por Julio Alak , alteró lo que debería ser un festejo que reúne a miles de platenses, a vecinos de otros municipios y hasta de otras “latitudes” que vienen a disfrutar de una costumbre única en el mundo.

Los muñecos que comienzan a tomar forma en los últimos días del año en las variopintas esquinas de todos los barrios platenses, recorridos por miles familias como si se tratase de un city tour por cualquier ciudad del mundo, empiezan a ser diseñados por los artesanos muñequeros - que trasmiten esta tradición de generación en generación- varios meses antes.

Generalmente, los momos - construidos con maderas, cartones y papeles aportados por todos los vecinos del barrio- representan figuras del deporte, de la política, de dibujos animados y hasta cuadros escénicos dignos de las producciones cinematográficas de Disney. Por lo que un cambio de reglas a horas de los festejos de fin de año pone todo patas para arriba.

Avatar fue uno de los muñecos clausurados por la Municipalidad de La Plata

La decisión tomada de manera unilateral por el intendente Julio Alak , al que vendían en la campaña por la intendencia de La Plata en el 2023 como “El Julio que sabe”, trajo incertidumbre e indignación en todos los barrios platenses.

Y lo que debería ser con la quema de los muñecos la culminación de un proceso artístico y comunitario de meses, se transformó en un escenario de confrontación abierta entre los muñequeros y la Municipalidad.

Un ataque directo al corazón de la identidad de los platenses

La quema de muñecos no es un simple espectáculo. Es un rito, más que una tradición, que une y define a los platenses. Sin embargo, este año, los muñequeros denunciaron un cambio de reglas de juego de “último minuto” que roza con la persecución, ya que varios muñecos fueron decomisados y hasta clausurados por el municipio

A nada de que termine el año, desde el Ejecutivo municipal tomaron la decisión de prohibir las quemas de muñecos dentro del Casco Urbano, ordenando el traslado de los momos hacia la periferia y la zona de la Circunvalación.

Esta medida, comunicada cinco días antes del tradicional festejo de fin de año, fue calificada por los muñequeros platenses como "absurda" e "impracticable". Para los vecinos que llevan tres o cuatro meses construyendo los muñecos, en algunos casos las estructuras alcanzan los seis metros de altura, el traslado es imposible ya que los muñecos son frágiles y están diseñadas para ser quemadas en el lugar donde son montados. Es decir, en la esquina del barrio rodeado de todos los vecinos.

Motivo por el cual los muñequeros denuncian al intendente Julio Alak de pergeñar una maniobra que no es nada más y nada menos que una clausura encubierta, sosteniendo que la gestión municipal prioriza el escritorio por sobre la realidad de las calles.

Muñeco en construccion Muñeco en construcción en un barrio platense Foto Jose Luis Carut MDZ

El municipio platense no distribuyó el mapa de los muñecos

Al tratarse de un atractivo turístico para la ciudad de La Plata, uno de los puntos que más irrita a los platenses es la involución del municipio para informar la ubicación de los muñecos. Algo que se destacaba en la gestión anterior, que había posicionado a la ciudad de La Plata a la vanguardia con el uso de herramientas digitales: creando un mapa interactivo y una aplicación oficial que permitía a locales y turistas conocer la ubicación exacta de cada uno de los muñecos. Además de informar sobre la temática del momo, la historia del grupo de muñequeros y los horarios de las quemas.

Esta herramienta virtual, no solo fomentaba el turismo, sino que permitía una circulación vehicular ordenada y una mayor seguridad.

Hoy la administración de Julio Alak parece haber “perdido” esa herramienta. La municipalidad de La Plata no cuenta con mapa digital, y la información oficial es confusa y escasa. Oficialmente el municipio solo reconoció a 22 muñecos, ignorando las decenas de momos que se están construyendo en todos los barrios, un paisaje que se disfruta en una recorrida habitual por la ciudad de las diagonales.

Los muñequeros, afirman que dicha “omisión” no es un error de comunicación, sino que es una estrategia para invisibilizar a aquellos grupos que no se alinean con las nuevas y restrictivas normativas. Motivo por el cual los creadores de los momos están preparando una movilización al Centro de Operaciones Municipal (COM) para defender la tradición de la quema de los muñecos de fin de año. Sosteniendo que la tradición tiene una mística que nació de la base, no de una ordenanza.

Cómo nació la tradición de quemar muñecos para despedir el año en La Plata

El primer registro de esta costumbre se remonta a mediados de la década del 50, precisamente en 1956. En la intersección de las calles 10 y 40, frente al bar y almacén que en aquel entonces se llamaba "Los Obreros" (posteriormente paso a llamarse "Amaranto"), ahí Don Luis Cisneros decidió homenajear a los jugadores del Club Defensores de Cambaceres -club del que era directivo- quienes se habían coronado campeones de la temporada.

Aquel muñeco inicial fue el disparador de un fenómeno social sin precedentes, que es transmitida entre los platenses como un legado, que va de generación en generación.

El primer muñeco que dio incio a la tradicion platense

Con el paso del tiempo, la práctica de los muñequeros se profesionalizó artísticamente pero siempre mantuvo el espíritu comunitario del barrio. La construcción del muñeco se financia con la "vaquita" de los vecinos, se construye en las veredas y se celebra en familia.

Esta tradición platense sobrevivió a crisis económicas, cambios políticos, pero nunca a un asedio administrativo tan asfixiante como el de la actual gestión municipal. Incluso en los momentos más difíciles, como la pandemia del 2020, los vecinos de la ciudad de La Plata nos las ingeniamos para homenajear a figuras como Diego Maradona, manteniendo viva la llama que nació en la esquina de 10 y 40.