Por qué los expertos recomiendan dejar que tu perro huela durante los paseos

Los expertos recomiendan permitir que tu perro olfatee durante los paseos para que explore el mundo a través de su sentido más desarrollado.

El olfato es el sentido más desarrollado de los perros y cumple un papel clave en su bienestar. Foto: Efe

Cada vez que sacamos a nuestro perro a pasear se repite la misma escena: en cada cuadra quiere detenerse a oler árboles, plantas, paredes y todo lo que se cruza en su camino. Sin embargo, ahí es donde muchas veces cometemos un error: apurarlo para que siga caminando hacia casa o al parque sin darle tiempo para realizar esta actividad.

El olfato es el sentido más desarrollado de los perros y la principal herramienta que utilizan para conocer el mundo. En este sentido, expertos en comportamiento animal, como los de Mediterranean Natural, recomiendan priorizar la calidad del paseo antes que la cantidad. Es decir, es preferible que un perro pueda explorar y olfatear su entorno, aunque sea cerca de casa, antes que recorrer largas distancias sin detenerse a percibir los estímulos que lo rodean.

Por qué no corregir al perro cuando huele Si el olfato es tan importante para los perros, también debemos evitar castigarlos o corregirlos cuando se detienen a usarlo. A través de los olores, especialmente de las marcas de orina, los perros intercambian información y dejan una especie de "mensajes" para otros animales. De esta manera, no solo exploran el entorno, sino que también fortalecen su capacidad de socialización y comunicación.

Los paseos no solo sirven para hacer ejercicio, también son una oportunidad para explorar el entorno. Foto: Instagram Cómo fomentar esta actividad dentro de casa El uso del olfato también puede estimularse en el hogar. Actualmente existen diversos juguetes diseñados para este fin, como las alfombras olfativas, que ayudan a mantener entretenidos a los perros y favorecen su estimulación mental. Otra opción sencilla es esconder pequeños premios o sus snacks favoritos en distintos lugares de la casa para que los encuentren utilizando únicamente la nariz.